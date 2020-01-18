تكنولوجيا: مواصفات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وأيضاً Galaxy S20 Ultra قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة التي إستعرضت مواصفات إصدارات سامسونج القادمة من هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وأيضاً Galaxy S20 Ultra.

تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في 11 من شهر فبراير المقبل، للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S20، ولقد شغلت إصدارات سامسونح الكثير من التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية، واليوم كشف عن وثائق مع تفاصيل مواصفات الإصدارات القادمة.

مواصفات هاتف Galaxy S20

ينطلق هذا الإصدار بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش، وبتصميم Infinity-O كما تتميز بدقة عرض 1440 في 3200 بيكسل، مع أبعاد 20:9، أيضاً يتميز بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية بدقة 10 ميجا بيكسل، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وتأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 990 بدقة تصنيع 7 ناومتر، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD، إلا أن التسريبات لم توضح مواصفات الذاكرة العشوائية، بينما تشير التسريبات إلى أن النموذج الرئيسي سيتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

كما يأتي هاتف Galaxy S20 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 64 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، أو تكبير رقمي حتى 30 مرة، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو Dolby Atmos من AKG، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0، ويتميز بقياسات 152 في 68 في 7.9مم، مع وزن 164 جرام.

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هاتف Galaxy S20 Plus

يحاكي هذا الإصدار هاتف Galaxy S20 إلا أنه يتميز بحجم أكبر في الشاشة تصل إلى 6.7 إنش، كما يضم كاميرة ToF 3D إضافية في الجهة الخلفية، كما تدعم الشاشة نفس معدل التحديث ودقة العرض المميز للإصدار الرئيسي.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يتميز بقياسات 162 في 74 في 7.8مم، ويصل وزن الهاتف إلى 188 جرام، بينما لا تختلف المواصفات الأخرى عن الإصدار الأول.

هاتف Galaxy S20 Ultra

يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.9 إنش، كما تدعم الشاشة نفس دقة العرض ومعدل تحديث الإطارات المميز لإصدارات Galaxy S20، ويأتي هذا الإصدار بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh.

ويضم الهاتف كاميرة أمامية تتوسط الشاشة بدقة 40 ميجا بيكسل، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل وعدسات telephoto، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، كما تضم الإعدادات مستشعر ToF 3D.

ومن المقرر أن تدعم الكاميرة تكبير بصري حتى 10 مرات، أو تكبير رقمي حتى 100 مرة، ويتميز الهاتف بقياسات 167 في 76 في 8.8مم، مع وزن 221 جرام، بينما لا تختلف المواصفات الأخرى عن الإصدارات الرئيسية أيضاً.

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