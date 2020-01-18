تكنولوجيا: POCO تنطلق الآن كعلامة تجارية منفصلة عن شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن Manu Kumar Jain الرئيس التنفيذي لشركة شاومي عن إنطلاق علامة POCO التجارية الآن كعلامة منفصلة عن شركة شاومي.
قدمت شركة شاومي هاتف Pocophone F1 منذ عامين تقريباً، وقد كان الإختيار الأول للمستخدمين في الهواتف التي تجمع بين مواصفات مميزة مع مستوى تسعير متوسط.
وقد ترقب الكثير من المستخدمين إطلاق شاومي للإصدار الجديد من هاتف Pocophone F1، إلا أن شاومي خرجت بإعلان مفاجيء بإنطلاق علامة Poco التجارية كعلامة منفصلة عن شاومي تقدم الإصدارات الخاصة بها بشكل منفصل في سوق الهواتف الذكية.
يذكر أن التغيير الأول الذي طرأ على العلامة التجارية كان في تغيير التسمية التي انطلقت بها من Pocophone إلى Poco فقط، كما نشر Alvin Tse إعلان تشويقي يؤكد على خطط الشركة لإطلاق إصدارات جديدة لهاتفها الحالي F1 في 2020، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف F2 خلال الفترة القادمة.
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