رصد هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة من جوجل، واحد يضم معالج يدعم شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة جوجل إطلاق أولى هواتفها الذكية المتوسطة لأول مرة في العام 2019، ويتوقع عشاق الشركة الآن أن تقوم بنفس الأمر هذا العام أيضًا. وفقًا لمعلومات جديدة، فالهاتفين Google Pixel 4a و Google Pixel 4a XL هما بالفعل قيد التطوير، وسيستخدمان المعالجين Snapdragon 730 و Snapdragon 765، على التوالي.

عادة ما تختار شركة جوجل أسماء الأسماك كأسماء رمزية لهواتفها الذكية، والآن إختارت الشركة إطلاق الإسم الرمزي Sunfish على الهاتف Google Pixel 4a المزود بالمعالج Snapdragon 730، والذي من شأنه أن يتنافس مع هواتف أخرى مثل Redmi K30 و Galaxy A71 في سوق الهواتف المتوسطة.

من ناحية أخرى، إختارت شركة جوجل أن تُطلق على الهاتف Google Pixel 4a XL المزود بالمعالج Snapdragon 765 الإسم الرمزي Redfin، على الرغم من أن هناك نسخة أخرى من هذا الهاتف تحمل الإسم الرمزي Bramble. ووفقا للمعلومات التي تم نشرها في منتدى XDA Developers، فيبدو أنه سيتم تصنيع الهاتف الأول من قبل شركة فوكسكون، بينما لا نزال نجهل الكثير من المعلومات حول الهاتف الآخر.

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إذا كان يحتوي بالفعل على المعالج Snapdragon 765 والذي يضم مودم 5G مدمج، فربما ننظر إلى هاتف 5G من الفئة المتوسطة يهدف للتنافس مع هواتف 5G المتوسطة الأخرى مثل Oppo Reno 3 Pro و Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite.