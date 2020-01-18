الساعتين Amazfit GTR و Amazfit GTS تتلقيان تحديث جديد لتحسين أداء GPS

فاطمة أيت طالب - دبي - الساعتين Amazfit GTR و Amazfit GTS واللتان أعلنت عنهما العلامة التجارية الفرعية Huami التابعة لشركة Xiaomi في العام الماضي بدأت بتلقي تحديث جديد الآن. بعد تقديم شكاوى بشأن بطء أداء GPS والقراءات غير الدقيقة، تم تحديث كلتا الساعتين لتحسين سرعة ودقة GPS.

ووفقا لموقع Tizen Help، فهذا التحديث يقوم بترقية بنية النظام إلى الإصدار 1.6.7.41 في نسخة 47mm من الساعة الذكية Amazfit GTR، بينما يتم ترقيته إلى الإصدار 0.1.0.47 في نسخة 42mm. أما بخصوص الساعة الذكية Amazfit GTS، فهذا التحديث يقوم بترقية بنية النظام فيها إلى الإصدار 0.0.8.37 في الصين.

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تلقت الساعة الذكية Amazfit GTR تحديثًا قبل أسبوعين أو نحو ذلك للسماح بتحديد مهلة لخاصية Always On Display من أجل زيادة عمر بطارية الساعة، ولكن لم يتم معالجة مشاكل GPS حتى الآن.