فاطمة أيت طالب - دبي - الساعتين Amazfit GTR و Amazfit GTS واللتان أعلنت عنهما العلامة التجارية الفرعية Huami التابعة لشركة Xiaomi في العام الماضي بدأت بتلقي تحديث جديد الآن. بعد تقديم شكاوى بشأن بطء أداء GPS والقراءات غير الدقيقة، تم تحديث كلتا الساعتين لتحسين سرعة ودقة GPS.
ووفقا لموقع Tizen Help، فهذا التحديث يقوم بترقية بنية النظام إلى الإصدار 1.6.7.41 في نسخة 47mm من الساعة الذكية Amazfit GTR، بينما يتم ترقيته إلى الإصدار 0.1.0.47 في نسخة 42mm. أما بخصوص الساعة الذكية Amazfit GTS، فهذا التحديث يقوم بترقية بنية النظام فيها إلى الإصدار 0.0.8.37 في الصين.
تلقت الساعة الذكية Amazfit GTR تحديثًا قبل أسبوعين أو نحو ذلك للسماح بتحديد مهلة لخاصية Always On Display من أجل زيادة عمر بطارية الساعة، ولكن لم يتم معالجة مشاكل GPS حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الساعتين Amazfit GTR و Amazfit GTS تتلقيان تحديث جديد لتحسين أداء GPS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.