جوجل تتطلع على ما يبدو لجلب Steam إلى حواسيب Chromebook

فاطمة أيت طالب - دبي - نظام ChromeOS من جوجل وحواسيب Chromebook التي تستخدمه غير معروفة بأنها مصممة لتشغيل الألعاب. في الواقع، لقد تم تصميم نظام ChromeOS ليكون خفيفًا وبسيطًا في نفس الوقت لتوفير تجربة إنتاجية سلسة وممتعة للطلاب والمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى الكثير من قوة الحوسبة لأداء مهامهم، ولكن يبدو أن شركة جوجل تعمل على تغيير هذا التصور.

وفقا لتقرير جديد من موقع Android Police، فقد تحدث إلى مدير القسم المشرف على نظام ChromeOS في شركة جوجل، السيد Kan Liu في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 الذي أقيم مؤخرًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وكشف له هذا الأخير أن شركة جوجل تعمل على جلب Steam إلى نظام ChromeOS. هذا ممكن بسبب حقيقة أن نظام ChromeOS متوافق مع Linux، وقد تم التكهن بأنه ربما يمكن تشغيله داخل Linux على ChromeOS.

لم يكشف لنا السيد Kan Liu عن الكثير من التفاصيل، ولكن وفقا لموقع Android Police، فقد لمح Kan Liu إلى أن شركة جوجل تعمل مع شركة Valve معًا لجلب Steam إلى ChromeOS. في الوقت الراهن، أصبح تشغيل Steam على حواسيب Chromebook ممكنًا من خلال طبقة التوافق Crostini Linux، ولكن هذا ليس رسميًا والأداء أقل من مثالي.

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مع إحتمال عمل جوجل مع شركة Valve معًا، فقد ينتج عن ذلك توافق أحسن. ومع ذلك، نظرًا لحقيقة أن معظم حواسيب Chrombook لم يتم إنشاؤها مع وضع الألعاب في الإعتبار، فمن الصعب أن نتخيل أنه ستكون هناك العديد من الألعاب التي ستكون متوافقة. على أي حال، لم تعلق شركة جوجل بشكل رسمي على بيان Kan Liu أو تقرير Android Police، لذلك لا تتحمس كثيرًا الآن.