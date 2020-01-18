شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوربى يجبر أبل على التخلى عن منفذ الشحن Lightning والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن الاتحاد الأوروبي قد يجبر شركة "أبل" على تغيير شاحن هاتفها أيفون مرة أخرى، لجعله مشتركا ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية، وكذلك تقليل النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة التي تضم 28 دولة، وعلى الرغم من توجيه شركات التكنولوجيا في السابق للعمل معا لتطوير شاحن عالمى "موحد"، إلا أن المسئولين في الاتحاد الأوروبي يقولون "إن الاتفاقيات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لم تحقق النتائج المرجوة"، وبحسب مسئولي الاتحاد الأوروبي، فإن التغييرات ستجعل حياة العملاء "أسهل وتساعد البيئة".

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فتشير التقديرات إلى أن الشواحن القديمة تولد أكثر من 51 ألف طن من "النفايات الإلكترونية" كل عام، فيما يخطط أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت على هذا الإجراء في إحدى الجلسات المقبلة، فيما ترى أبل أن فرض مثل هذا القانون من شأنه أن "يخنق الابتكار ويضر بالبيئة ويسبب اضطرابات لا لزوم لها للمستخدمين".

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وقد يمثل هذا الاقتراح تحديًا خاصًا لشركة أبل، التي شحنت أكثر من مليار هاتف آيفون وحاسب آيباد التي تستخدم ما يسمى بموصل Lightning، وقالت Roza Thun und Hohenstein، المشرعة الأوروبية في البرلمان الأوروبي: نحن نغرق في محيط من النفايات الإلكترونية، ولا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة.

وقالت "أبل" في بيان سابق: "تم شحن أكثر من مليار جهاز من أجهزة أبل، المعتمدة على الشاحن الحالي.. نريد التأكد من أن أي تشريع جديد لن يؤدي إلى أي اضطراب لعملائنا"، وتريد الشركة التأكد من أن أي تشريع جديد لن يؤدي إلى شحن أي كابلات غير ضرورية أو محولات خارجية مع كل جهاز، أو جعل الأجهزة والملحقات المستخدمة من قبل ملايين الأوروبيين ومئات الملايين من عملاء آبل في جميع أنحاء العالم مهملة وقديمة.

وكانت أبل قد توقفت من تلقاء نفسها عن استخدام منفذ Lightning على إصدار 2019 من حاسبها اللوحي آيباد iPad، وانتقلت إلى منفذ USB-C المستخدم في حواسيب MacBooks، كما يجري أيضًا استخدام منفذي USB-C و micro-USB على أجهزة أندرويد.