شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاض أمريكى يجبر فيس بوك على الكشف عن بيانات التطبيقات الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كجزء من تحقيق تم طلبه في أعقاب فضيحة بيانات Cambridge Analytica التي شملت تسريب بيانات 87 مليون مستخدم، أمر قاضٍ أمريكي شركة فيس بوك بتسليم بيانات الآلاف من التطبيقات التي انتهكت خصوصية المستخدمين، حيث اعترف فيس بوك العام الماضي بأنه علق "عشرات الآلاف" من التطبيقات بسبب انتهاكات الخصوصية المحتملة.

وبحسب موقع TOI الهندى فقالت صحيفة واشنطن بوست فى تقرير حديث لها إن قاضيا في ماساتشوستس رفض محاولات عملاق التواصل الاجتماعي حجب التفاصيل الرئيسية عن محققين رسميين، ونقل عن المتحدث باسم فيس بوك آندي ستون قوله في التقرير: "نشعر بخيبة أمل لأن المدعي العام للمحكمة في ماساتشوستس لم يفكرا في حججنا بشأن القانون الراسخ، ونحن نراجع خياراتنا، بما في ذلك الاستئناف".

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وقالت مورا هيلي، المدعية العامة الديمقراطية في ولاية ماساتشوستس: "نحن سعداء لأن المحكمة أمرت فيس بوك بإخبار مكتبنا عن مطوري التطبيقات الآخرين الذين قد يشاركون في سلوك مثل Cambridge Analytica"، وقد أطلقت ولاية ماساتشوستس دعوى في سبتمبر الماضي بعد أن أقر فيس بوك بأنه علق "عشرات الآلاف" من التطبيقات على نظامه الأساسي نتيجة لمراجعتها لممارسات الخصوصية التي تم إطلاقها عقب الفضيحة التي تنطوي عليها Cambridge Analytica.

وجاء الاستعراض، الذي تم إطلاقه في عام 2018، في أعقاب الكشف عن أن الاستشارات السياسية اختطفت بيانات شخصية عن ملايين مستخدمي فيس بوك وتضمنت محامين ومحققين خارجيين وعلماء بيانات ومهندسين ومتخصصين في السياسة وغيرهم، وفقًا لبيان على فيس بوك، فيما أسفرت فضيحة كامبريدج التحليلية عن تغريمها رقما قياسيا بقيمة 5 مليارات دولار لفيس بوك من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC).

وفي نوفمبر 2019، كشف فيس بوك أن 100 من مطوري التطبيقات على الأقل قد وصلوا إلى بيانات مستخدمي فيس بوك لعدة أشهر، مما يؤكد أن 11 شريكًا على الأقل "وصلوا إلى معلومات أعضاء المجموعة في آخر 60 يومًا"، ووجد عملاق الشبكات الاجتماعية أن التطبيقات - في المقام الأول تطبيقات إدارة الوسائط الاجتماعية وتطبيقات دفق الفيديو - احتفظت بالوصول إلى معلومات أعضاء المجموعة، مثل الأسماء وصور الملف الشخصي المرتبطة بنشاط المجموعة، من واجهة برمجة تطبيقات المجموعات (واجهة برمجة التطبيقات).