شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكشفون عن طريقة لإنتاج الأكسجين من غبار القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء في وكالة الفضاء الأوروبية أنهم وجدوا طريقة لإنتاج الأكسجين من غبار القمر، ووجد الباحثون سابقًا أن نسبة وزن الأكسجين في بعض عينات الغبار القمري تتراوح بين 40% و45%، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، وافتتح الفريق حديثًا نموذجًا أوليًا لمصنع أكسجين في مختبر المركز الأوروبي لأبحاث الفضاء وتقنياته في هولندا، وذلك بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى.

وقالت بيث لوماكس من جامعة جلاسجو في بيان: "من الواضح أن إمكانية الحصول على الأكسجين من الموارد الموجودة على سطح القمر ستكون مفيدة جدًا في استيطان القمر مستقبلًا، وذلك للتنفس وإنتاج وقود الصواريخ محليًا"، يمزج النموذج الأولي لمصنع الأكسجين مادة تشبه الحطام الصخري القمري مع ملح كلوريد الكالسيوم المنصهر، ولم يجرب العلماء استخدام الحطام الصخري الحقيقي. ثم يسخنون المزيج إلى 950 درجة مئوية، ويمررون تيارًا كهربائيًا عبره، لينطلق الأكسجين نتيجة لهذه العملية، والتي تسمى التحليل الكهربائي للملح المنصهر.

وتنتج عملية التحليل الكهربائي ناتجًا ثانويًا مفيدًا آخر، وهو السبائك المعدنية. ويبحث العلماء أيضًا في تطبيقات محتملة لتحقيق أفضل استفادة من هذه السبائك على سطح القمر، ويتطلع الفريق إلى تصميم مصنع تجريبي قابل للتشغيل على سطح القمر بحلول منتصف عشرينيات القرن الحالي.

على جانب آخر كشف مهندس صينى عن كيفية قيامه بزراعة أول نبات على القمر باستخدام محيط حيوى صغير، والتى بقيت على قيد الحياة لمدة 9 أيام، حيث انتشرت جذورها جانبيًا بدلاً من الأسفل، وفى هذا الأسبوع فى متحف التصميم بلندن، قدم أحد المهندسين الذين يعملون وراء مهمة Chang’e-4 التاريخية إلى القمر عرضًا حول "المحيط الحيوى المصغر" للمركبة الفضائية حيث ساعد هو وفريقه على إنتاج أول بذرة على سطح القمر.