شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القطة "ديمكا" تحصل على أطراف صناعية مصنوعة 3D.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطى طبيب بيطري روسي قطة فرصة جديدة للحياة من خلال بتر أطرافها الميتة، ومنحها أربعة مخالب صناعية روبوتية، وذلك بعد أن دمرها الصقيع فى شتاء سيبيريا، حيث كانت القطة Dymka على وشك الموت في عام 2018 بعد أن ظلت عالقًة في الهواء الطلق لفترة طويلة من الزمن فى البرد، وتعرضت للسعات جليدية شديدة، وبالتالى لم يتم بتر جميع أطرافها ولكن أيضا إلى قطع أذنيها الميتة ومعظم ذيلها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فكان الدكتور سيرجي جورشكوف، ومقره في نوفوسيبيرسك، يساعدها بدلا من الموت ببطء بعد ما حدث لها.



قطة روبوتية وقال جورشكوف: "هناك نوعان من السيناريوهات المحتملة لما حدث لهذه القطة، إما أنها كانت تهرب أو سقطت من النافذة"، مضيفا: "لسوء الحظ، قضمة الصقيع في الحيوانات هي مشكلة حقيقية للغاية في سيبيريا". ويعتقد أن Dymka هى القطة الثانية فقط التى تحصل على الأطراف الاصطناعية في جميع الأطراف الأربع، وكان الدكتور جورشكوف من سيبيريا، أجرى أيضًا الإجراء الأول، والذي كان ناجحًا. Advertisements

قطة روبوتية ولقد تعاون مع خبراء في جامعة تومسك للفنون التطبيقية للمساعدة في إنتاج الأطراف الاصطناعية الفريدة، حيث اختار المهندسون والمصممون إخراج الأرجل الجديدة من التيتانيوم وباستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد للتأكد من أنها مثالية.

قطة روبوتية وغطى باحثون من جامعة تومسك للفنون التطبيقية الأطراف الاصطناعية بطبقة حيوية خاصة لضمان وصولها إلى الجسم. واستغرق الأمر سبعة أشهر حتى تعافت القطة تمامًا من العملية الجراحية الكبيرة، لكن يُعتقد الآن أنها عادت إلى لياقتها الكاملة وتتكيف جيدًا مع شكلها الجديد فى المشي.



قطة روبوتية

وغطى باحثون من جامعة تومسك للفنون التطبيقية الأطراف الاصطناعية بطبقة حيوية خاصة لضمان وصولها إلى الجسم. واستغرق الأمر سبعة أشهر حتى تعافت القطة تمامًا من العملية الجراحية الكبيرة، لكن يُعتقد الآن أنها عادت إلى لياقتها الكاملة وتتكيف جيدًا مع شكلها الجديد فى المشي.