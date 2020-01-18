تكنولوجيا: جوجل تستعد لدعم خدمة بث الألعاب Google Stadia بعدد 120 لعبة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة جوجل عن خططها لدعم خدمة بث الألعاب Google Stadia بعناوين جديدة من الألعاب التي تصل إلى 120 لعبة.

أطلقت شركة جوجل خدمة بث الألعاب Google Stadia في نوفمبر من 2019، إلا أنها لم تحقق الإنتشار الكبير حتى الآن، وتستمر خطط جوجل لتطوير وتحقيق الإنتشار بخدمة بث الألعاب خلال الفترة القادمة.

يمكن للمستخدمين تشغيل خدمة بث الألعاب عبر Chrome حيث تدعم خدمة بث الألعاب التشغيل عند الإقتران مع Chromecast، وقد رصدت بعض الشكاوى من مستخدمي خدمة بث الألعاب نتيجة لتأخر الإستجابة في الألعاب، أو إنخفاض دقة العرض، أيضاً لا تضم خدمة بث الألعاب Google Stadia مجموعة مميزة من العناوين في الوقت الراهن.

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وتبدأ جوجل خلال الفترة القادمة بتطوير و تحسين خدمة بث الألعاب Google Stadia عبر إضافة 120 لعبة جديدة، كما سيتاح لمستخدمي الخدمة على متصفح Chrome بث الألعاب بدقة 4K، كما تشير التوقعات إلى أن جوجل ستعمل على إضافة تحسينات لمعالجة تأخر إستجابة الألعاب في Google Stadia.

ومن المقرر أن يتاح لمستخدمي خدمة Google Stadia على متصفح Chrome التحكم اللاسلكي في الألعاب مع وحدة التحكم Stadia، كما تدعم خدمة Stadia قريباً العمل على منصة الأندوريد، والتي توفرت خلال الفترة الماضية على هواتف Pixel فقط.

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