الهاتف Realme 3 Pro يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة Realme UI

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن تحديث Realme UI الذي يستند على نظام Android 10 في الأسبوع الماضي، واليوم قررت الشركة إصدار النسخة الرسمية والمستقرة الأولى من هذا التحديث لهاتف ذكي تابع لها. في الواقع، لقد بدأت شركة Realme اليوم بإصدار تحديث Android 10 أو بالأحرى تحديث Realme UI لملاك الهاتف Realme 3 Pro.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.