سامسونج تلقت الموشورات الزجاجية من أجل التقريب البصري ×5 في هواتف Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت الشائعات الأولية إلى أن هواتف Galaxy S20 ستحتوي على كاميرات مُقربة قادرة على توفير تقريب بصري يبلغ ×10. ومع ذلك، تشير أحدث الأدلة إلى أن هذا ليس هو الحال، فقد صدر الآن تقرير جديد من كوريا الجنوبية يفيد بأن شركة سامسونج تسلمت الموشورات الزجاجية من أجل كاميراتها المقربة التي توفر التقريب البصري البالغ ×5.

تم إنشاء هذه الموشورات الزجاجية من قبل شركة Optron-Tec الكورية الجنوبية، وهي الشركة التي سبق لها أن قدمت الموشورات الزجاجية المستخدمة في الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition لشركة Oppo، وهو الهاتف الذي يٌقدم تقريبًا بصريًا قدره ×5 أيضًا.

المسرب الصيني الشهير Ice Universe كشف لنا مؤخرًا أن الهاتف Galaxy S20 Ultra سيُوفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 ولكنه سيأتي مع وضع دمج البكسلات مما يتيح له الوصول إلى تقريب قدره ×10. هذا خيار قابل للتطبيق نظرًا لأن هواتف Galaxy S20 الثلاثة القادمة ستستخدم كاميرات مقربة بدقة 48 ميغابكسل و 64 ميغابكسل، مما يعني تصوير لقطات مُقربة بدقتي 12 ميغابكسل و16 ميغابكسل. وبغض النظر عن ذلك، يُشاع أيضًا أن شركة سامسونج تعمل على ميزة ” Space Zoom ” التي ستوفر تقريبًا رقميًا يصل إلى ×100.

Advertisements

على أي حال، هذا التقرير الصادر من وكالة الأنباء The Elec يكشف لنا أن شركة Optron-Tec ستقوم بتصنيع الموشورات الزجاجية، بينما ستقوم شركة Actro بدمجها في وحدات الكاميرات المُقربة، وستقوم شركة Samsung Electro-Mechanics بإنهاء وحدة الكاميرا ككل، قبل إرسالها إلى Samsung Electronics.

يُقال أن Optron-Tec مهتمة بتزويد Huawei و Vivo بالموشورات الزجاجية أيضًا. نظرًا لأن الكاميرات المُقربة التي توفر التقريب البصري البالغ ×5 ستُصبح شائعة في الهواتف الرائدة المستقبلية، تتوقع الشركة الكورية الجنوبية تزايد الطلب والإيرادات.

ومع ذلك، تقوم شركة Optron-Tec بإنشاء المكونات فقط، كما أن Samsung Electro-Mechanics هي التي تبني المنتج النهائي، لذلك قد تجد الشركة أنه من السهل بكثير التحدث مع Vivo لشراء منتجاتها بدلاً من Huawei التي تملك سلسلة التوريد الخاصة بها.