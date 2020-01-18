شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "التنين الراقص".. حفرية صينية تكشف تفاصيل مثيرة عن "ريش الديناصورات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت حفرية رائعة لديناصور شرس يطلق عليه اسم "التنين الراقص" الذي عاش قبل 120 مليون عام، وهو ابن عم أقدم لفيلوسيرابتور، ويظهر للعلماء أن الريش نما بشكل مختلف عند الديناصورات عن الطيور.

وقال باحثون إن ديناصور العصر الطباشيري ذي الساقين، ويدعى وو لونج بوهايينسيس، كان آكل لحومًا بوزنًا كبيرًا، يقيم في بيئة على ضفاف البحيرة، و كان يمتلك وجهًا متقشرًا وفمًا ممتلئًا بأسنان مدببة ومخلب إصبع قدم خطير بشكل خاص، وربما يصطاد الثدييات الصغيرة والسحالي والطيور والأسماك، وفقا لوكالة رويترز.



شكل الديناصور

حفريات وو لونج، التي تم اكتشافها في مقاطعة لياونينج في شمال شرق الصين، تشمل هيكلًا عظميًا كاملاً بالإضافة للريش التي نادراً ما يتم الحفاظ عليها بهذه التفاصيل.

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كان لكل من ذراعيها وأرجلها الطويلة مجموعات من الريش التي تشبه تلك الموجودة على أجنحة الطيور، بينما كانت معظم أجزاء جسمها مغطاة بخيوط رقيقة مثل "الشعر"، وفي نهاية ذيله الطويل العظمي كان يوجد ريشتان طويلتان للغاية.

وقال آشلى بوست، عالم الحفريات بمتحف التاريخ الطبيعى فى سان دييجو، الذي قاد البحث الذي نُشر هذا الأسبوع في مجلة السجل التشريحي،"عينة وو لونج هي حفرية رائعة، مع الريش والمخالب، أعتقد أنه كان سيكون جميلًا ومخيفًا إلى حد ما".

وتابع "لا أعتقد أننا نعرف حتى الآن كيف استخدم الريش"، من المحتمل أن يكونوا قد ساعدوا في تنظيم درجة الحرارة أجسادهم ، ولكن ما الذي كان سيبدو عليه هذا وكيف أن هذه المهام لا تزال غير واضحة".

ويعتقد العلماء أن الطيور تطورت من الديناصورات الصغيرة ذوات الريش منذ حوالي 150 مليون سنة، ولكن كان هناك العديد من الديناصورات الريش التي لم تطير، مثل وولونج.