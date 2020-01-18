شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تؤجل اختبار نظام إنقاذ مركبة الفضاء الجديدة للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة "سبيس إكس" تأجيل اختبار نظام إنقاذ لأحدث مركبة فضائية Crew Dragon، حتى غد الأحد من كيب كانافيرال فى ولاية فلوريدا، حيث كان من المقرر إجراء هذا الاختبار اليوم السبت، لكن نظرا لسوء الأحوال الجوية قررت سبيس إكس تأجيل إطلاق الرحلة، فيما سيسمح اختبار نظام الإنقاذ للطاقم بالعودة إلى الأرض حال وقوع حادث، وهذه هى إحدى الخطوات الأساسية اللازمة للسماح للمركبة الفضائية بالانطلاق مع طاقم.

وقال بيان نشر على تويتر سبيس إكس الرسمى "سيظهر الاختبار قدرة Crew Dragon على الانفصال عن فالكون 9 وإيصال رواد الفضاء إلى مكان آمن حال وقوع حادث طارئ غير محتمل عند الإطلاق"، ومن المقرر وفقًا لخطة العمل، يجب تنشيط نظام الإنقاذ خلال أول دقيقة ونصف من الرحلة، وسيتم إيقاف تشغيل محركات Falcon 9 من أجل محاكاة بداية للطوارئ، ومن ثم يجب تنشيط محركات كبسولة الإنقاذ، والتى ستأخذها إلى مكان آمن بعيد عن الصاروخ، وحال الانتهاء بنجاح من الاختبار، يمكن إجراء أول رحلة مأهولة فى غضون بضعة أشهر.

ويعد هذا الاختبار حاسما فيما يتعلق بإمكانية نقل بشر إلى محطة الفضاء الدولية فى إنجاز تتوقع ناسا إتمامه فى منتصف العام الحالى، ويأتى ذلك بعد تأجيلات وجهود تطوير على مدى سنوات بينما تسعى الولايات المتحدة لإحياء برنامج رحلات الفضاء المأهولة من خلال شراكات خاصة.

ومنحت ناسا عقودا بقيمة 4.2 مليار دولار لشركة بوينج، و2.5 مليار دولار لسبيس إكس عام 2014، لتطوير أنظمة كبسولات منفصلة قادرة على نقل رواد إلى محطة الفضاء الدولية انطلاقا من الأراضى الأمريكية، وذلك للمرة الأولى منذ توقف برنامج ناسا للرحلات المكوكية عام 2011. وتعتمد ناسا منذ ذلك الحين على مركبات فضاء روسية لتوصيلها بالمحطة الفضائية.