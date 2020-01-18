تحديث Season 3 للعبة Call of Duty: Mobile يجلب معه أوضاع لعب جديدة، والمزيد من الأسلحة والخرائط

فاطمة أيت طالب - دبي - حازت لعبة Call of Duty: Mobile التي تم إصدارها في شهر أكتوبر من العام 2019 على إهتمام الملايين من لاعبي الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، وحصلت على لقب أفضل لعبة محمولة في العام. الآن، أصبحت شركة Activision جاهزة لمنح اللاعبين المزيد من اللحظات المليئة بالإثارة من خلال تحديث Season 3 الجديد بالإضافة إلى أوضاع Batlle Pass و Premium Pass القادمة.

سوف يمنح Battle Pass اللاعبين عناصر جديدة غير مقفلة أثناء الإنتهاء من المهام اليومية والأسبوعية في المباريات المتعددة اللاعبين. من المتوقع أن يتم تشغيل الوضع الجديد في اليوم 19 يناير. وهناك أيضًا الوضع Premium Pass الجديد الذي يمكن فتحه عبر نقاط Call of Duty ويوفر محتويات حصرية مثل الأسلحة والبزات بالإضافة إلى القدرة على كسب المزيد من XP لتحقيق تقدم أسرع.





بالإضافة إلى الأوضاع الجديدة، يقدم تحديث Season 3 خريطتين جديدتين، وهما Scrapyard التي ستكون متاحة مع التحديث الأخير، وخريطة Cage التي ستكون متاحة في وقت لاحق. هناك أيضًا وضع Rapid Fire الجديد المتعدد اللاعبين والذي يتيح لك الحصول على تجربة سريعة أكثر بالإضافة إلى Warfare الذي يضع فريقين من 20 لاعبًا وجهًا لوجه في سيناريو الرويال باتل.