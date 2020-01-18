تسريب المواصفات التقنية الكاملة لكل من Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra و +Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب جدول يضم المواصفات التقنية الكاملة لطرازات 5G من الهواتف الذكية الثلاثة التي تشكل هذه السلسلة، ونقصد هنا كل من Galaxy S20 5G و Galaxy S20+ 5G و Galaxy S20 Ultra 5G، ويمكنكم إلقاء نظرة على المواصفات التقنية لكل هاتف أدناه : Galaxy S20 5G شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0 Galaxy S20+ 5G شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4500mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0 Galaxy S20 Ultra 5G شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 40MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 5000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

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كانت هذه تفاصيل خبر تسريب المواصفات التقنية الكاملة لكل من Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra و +Galaxy S20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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