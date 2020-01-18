شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صور مذهلة لعواصف المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة للعاصفة الضخمة على سطح كوكب المشترى، حيث تظهر الصورة في شكل يبدو للوهلة الأولى بأنها لوحة سريالية، وفي الواقع، فإن الصورة حقيقة والتقطت بواسطة المركبة الفضائية "جونو" التابعة لوكالة ناسا في عام 2018، فيما كشفت ناسا عن الصورة التي تظهر سحبا على شكل دوامة على سطح كوكب المشتري، ضمن موقع صورة اليوم الفلكية، الذي تشرف عليه وكالة ناسا وجامعة ميشيجان التقنية.

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى، فقد تمكن مسبار "جونو" الأمريكي من تسجيل لحظة ولادة إعصار جديد في جوالمشترى، فيما أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية: "التقط المسبارعدد كبير من السحب الدوارة في الحزام الشمالي معتدل الحركة في كوكب المشتري، في هذه الصورة التي التقطت من قبل مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا"

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وتابعت: "يظهر في المشهد العديد من السحب البيضاء المنبثقة، وكذلك عاصفة مضادة للإعصار، والمعروفة باسم الأبيض البيضاوي"، وقد التقطت الصورة في 29 أكتوبر 2018، خلال رحلة الطيران لـ"جونو" الـ16 القريبة من كوكب المشتري، وبينما تبدو الصورة وكأنها التقطت عن قرب، إلا أن مركبة "جونو" كانت في الواقع على بعد نحو 4400 ميل من قمم السحب في كوكب المشتري، عند خط عرض بنحو 40 درجة شمالا، وتتمثل مهمة المركبة الفضائية في دراسة مجالات الجاذبية والمغناطيسية العملاقة لكوكب المشتري واستكشاف السحب الدوارة التي تشكل جو كوكب المشتري.

يذكر أن مركبة الفضاء جونو تمكنت في ديسمبر الماضى من الحصول على صور لعاصفة هائلة بالقرب من القطب الجنوبي لكوكب المشتري، والتى تنضم لعائلة مكونة من ستة أعاصير نشطة أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، رصدت العاصفة خلال رحلة المركبة الثانية والعشرين من الكوكب، بينما ارتفعت فقط 2175 ميلًا فوق طبقة كثيفة من الغيوم.