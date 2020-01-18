شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصوري يتناول القهوة في الفضاء .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري صورتين له عبر حسابه الرسمي على تويتر وهو يحاول تناول القهوة خلال زيارته لمحطة الفضاء الدولية، وعلق "المنصورى" على الصور قائلا: "صباح الخير! حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة وقت انشغالي بالعمل على التجارب العلمية، تُحضر القهوة في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة ماء ساخن إلى كيس مغلق يحتوي على القهوة المجففة بالتجميد".

واعتاد رائد الفضاء الإماراتي استعادة ذكرياته داخل محطة الفضاء الدولية، حيث يقوم المنصوري بين الحين والأخر بنشر صور له داخل المحطة والتى كان يعرض خلالها أبرز الأعمال التى كانوا يقومون بها، فقد سبق وأن نشر المنصوري صور له داخل المحطة وعلق عليها:" على الرغم من جميع الصعوبات التي قد تواجه الإنسان في الفضاء، إلا أن هناك جانباً ممتعاً يعيشه الرواد فقط في الفضاء، فعلى سبيل المثال، تخيل أن تتبلور صورتك في فقاعة ماء!" واستكمل: "من دون وجود الجاذبية لسحبها إلى الأسفل، فإن القوى التي تتحكم في جزيئات الماء تكون جميعها متساوية. وبالتالي فإن جزئيات الماء تتكون في الفضاء على شكل فقاعة، بحيث تشغل أقل مساحة ممكنة للحفاظ على وحدتها.

يذكر أن "المنصوري"، هو أول من نفذ مهمة علمية إماراتية في الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 25 سبتمبر من العام الماضى 2019، استمرت لمدة 8 أيام، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى الرغم أن إقامة المنصوري في الفضاء كانت قصيرة نسبيًا، إلا أن الرحلة كانت تاريخية، فهو أول زائر لمحطة الفضاء الدولية (ISS) من الأشخاص التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها الأمة الأربعين في العالم التي ترسل شخصًا إلى الفضاء، وارتدى المنصورى ملابسه الإماراتية فى المحطة حيث نشر تويتة كتب فيها "يسرني أن أتاح لى الفرصة لمشاركة جزء من ثقافتنا الإماراتية مع الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية" والتى شاركها في يوم الثلاثاء السابق إلى جانب صورة مع أعضاء الطاقم الثمانية الآخرين الموجودين حاليًا على متن المختبر المداري.