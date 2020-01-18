تكنولوجيا: تطبيق TikTok يتخطى عدد مرات تحميل الفيس بوك وماسنجر في 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاع تطبيق TikTok أن يصل بعدد مرات التحميل في 2019 إلى 700 مليون مرة وفقاً لتقرير Sensor Tower، حيث تخطى عدد مرات تحميل كلاً من تطبيقات الفيس بوك وماسنجر.

رغم حظر تطبيق TikTok في البحرية والجيش الأمريكي لأسباب أمنية، إلا أن تطبيق التواصل الإجتماعي الصيني إستطاع أن يحقق إنتشار أكبر كما جذب قطاع أكبر من المستخدمين في الفترة الأخيرة.

ويعد تطبيق TikTok ثاني التطبيقات في عدد مرات التحميل في 2019، بينما يستمر تطبيق الواتس اب كأول تطبيق على مستوى العالم في عدد مرات التحميل في 2019، حيث سجل عدد مرات تحميل يصل إلى 850 مليون مرة.

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كما أشار تقرير Sensor Tower إلى أن 45% من نسبة تحميل التطبيق منذ البداية تأتي من السوق الهندي بشكل خاص، أيضاً إستطاع تطبيق WhatsApp أن يحقق نمو في الربع الأخير من 2019 بنسبة أكبر من 39%.

ولقد أشتهر تطبيق TikTok كأحد تطبيقات التواصل الإجتماعي التي تتيح للمستخدمين نشر ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة تصل إلى فترة 15 ثانية، أيضاً تعود ملكية التطبيق إلى شركة ByteDance الصينية.

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