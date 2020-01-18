إليك المواصفات الكاملة لهواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra

تستعد شركة سامسونج بتاريخ 11 فبراير لإطلاق سلسلة Galaxy S20 من الهواتف الذكية، والتي من المفترض أن تتضمن هواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra، إلى جانب هاتفها القابل للطي الجديد المسمى Galaxy Z Flip.

وظهرت سابقًا العديد من المعلومات المتعلقة بمواصفات أجهزة سلسلة Galaxy S20، لكن التسريبات الجديدة تجلب معها ورقة المواصفات الكاملة، مع ملاحظة أن هذه الإصدارات جميعها هي داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G، وخاصةً الإصدارات الموجهة إلى أوروبا وأماكن أخرى حيث لا تستخدم سامسونج معالجات كوالكوم.

Galaxy S20:

يأتي هذا الطراز بشاشة Dynamic AMOLED بقياس 6.2 إنشًا بدقة 1440×3200 بيكسل بتقنية Infinity-O مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 بالإضافة إلى فتحة مركزية للكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع دعم لتسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، لكن الشائعات السابقة ذكرت أنه يتعين على المستخدم الاختيار بين معدل التحديث المرتفع أو الحد الأقصى لدقة الشاشة، حيث يجري تفعيل معدل التحديث 120 هيرتز في حال اختيار الدقة 1080×2400 بيكسل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويعمل الهاتف بواسطة معالج Exynos 990 من سامسونج المصنعة وفق تقنية 7 نانومتر، ويحصل الجهاز على مساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر microSD، وبالرغم من أن ورقة المواصفات لا تذكر سعة الذاكرة العشوائية، إلا أن الشائعات السابقة تحدثت عن أن 12 جيجابايت هي المعيار.

ويحتوي S20 في الجهة الخلفية على ثلاث كاميرات بعدسة عريضة بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة مقربة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابيكسل تدعم التكبير البصري بقدرة 3X والتكبير الرقمي بقدرة تصل إلى 30X، بالإضافة إلى عدسة عريضة جدًا بدقة 12 ميجابيكسل، ويمكن تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

Advertisements

ويحتوي الجهاز أيضًا على مكبرات صوت ستيريو Dolby Atmos من AKG، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 25 وات، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.0.

Galaxy S20 Plus:

يشبه هذا الهاتف هاتف S20، لكنه أكبر من حيث الحجم مع شاشة بقياس 6.7 إنشًا بنفس دقة ومعدل تحديث Galaxy S20، كما أنه مزود بكاميرا ToF 3D إضافية في الجهة الخلفية، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

Galaxy S20 Ultra:

زودت الشركة هذا الهاتف بشاشة بقياس 6.9 إنشًا مع الميزات نفسها التي توفرها شاشة Galaxy S20 من حيث الدقة معدل التحديث، وهناك خيار تخزين إضافي بسعة 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، كما يختلف نظام الكاميرا أيضًا. حيث إن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجابيكسل مع دعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويوجد في الجهة الخلفية من الهاتف عدسة واسعة الزاوية بدقة 108 ميجابيكسل، مع عدسة مقربة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا ToF 3D أيضًا، إلى جانب القدرة على التكبير البصري 10X والقدرة على التكبير الرقمي 100X.