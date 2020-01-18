AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء

يشكو بعض مالكي AirPods Pro من تدهور حالية ميزة إلغاء الضوضاء في الأسابيع الأخيرة، وهي واحدة من أكبر نقاط البيع في المنتج، مدعين أن أحدث سماعات أذن من آبل أصبحت فجأة أقل فعالية في إسكات الضوضاء المحيطة بعد تلقي تحديث للبرامج الثابتة.

وأعادت منصة الاختبار والتقييم Rtings اختبار AirPods Pro ووجدت أن قدراتها على إلغاء الضوضاء أسوأ بعد تحديث البرنامج الثابت 2C54 الذي سحبه آبل لاحقًا لأسباب غير معروفة، لكن العملاء المتأثرين يقولون إن المشكلة بدأت في وقت مبكر مع إصدار البرنامج الثابت 2B588، الذي بدأ في شهر نوفمبر.

وقالت منصة الاختبار والتقييم Rtings: أعدنا اختبار السماعات بعد التحديث إلى البرنامج الثابت 2C54، وأظهرت نتائجنا انخفاضًا كبيرًا إلى حد ما في أداء ميزة العزل وإلغاء الضوضاء، وبشكل أساسي في نطاق Bass، وهذا يعني أنه مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء المحيطة، فإن السماعات لن تؤدي المهمة بشكل جيد.

وجرى الإبلاغ عن هذه الظاهرة، التي توضح أن التحديث البرمجي قد تسبب في تدهور ميزة إلغاء الضوضاء، بواسطة مالكي سماعات الرأس Bose، وواجهت الشركة جدلًا استمر لأشهر حول سماعات الرأس QuietComfort 35 II، حيث أصر بعض العملاء على أن التحديث قد ساهم في جعل ميزة إلغاء الضوضاء تتدهور بشكل كبير مقارنةً بالأداء الأصلي.

وهناك الكثير من الأشخاص الذين يقولون إنهم عانوا من هذه المشكلة، وقد تصاعدت إلى درجة أن Bose تزور العملاء الآن في المنزل للتعرف على كل ما يحدث، كما تعاملت شركة سوني اليابانية مع شكاوى مشابهة حول سماعات 1000XM3 الخاصة بها.

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وتشير اختبارات Rtings إلى تغير شيء ما، ووجدت المنصة أن شركة آبل قد عدلت أيضًا الملف الصوتي لسماعات AirPods Pro قليلاً مع هذه التحديثات.

واختارت شركة آبل جعل عملية تحديث البرامج الثابتة غير مرئية للعملاء منذ إطلاقها سماعات AirPods الأصلية، بحيث تحدث العملية بأكملها في الخلفية دون تنبيه واحد، ولا يمكن للمستخدم رفض تحديثات برامج AirPods، ولا توجد أي طريقة مباشرة لفرض عملية التحديث عند الطلب.

وتعني هذه الطريقة أنه لا يوجد حل للعودة إلى تحديث برمجي سابق لسماعات AirPods Pro إذا واجهت مشكلة، ويقتنع بعض مالكي AirPods Pro بأن ميزة إلغاء الضوضاء قد تدهورت بشكل مباشر بعد التحديث الأول 2B588.

وعلى عكس صانعي سماعات الأذن الآخرين، بما في ذلك سوني وأمازون، فإن آبل لم تسمح للمستخدمين بضبط شدة إلغاء الضوضاء من قائمة الإعدادات، حيث صممت سماعات AirPods Pro لضبط مقدار إلغاء الضوضاء المطبق ديناميكيًا وفقًا للبيئة.