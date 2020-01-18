تكنولوجيا: رقاقة A14 القادمة من ابل تدعم هواتف iPhone 12 بآداء على مستوى جهاز MacBook Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم ابل إصدارات العام المقبل من هواتف الأيفون بترقية جديدة في رقاقة المعالج، حيث كشفت أحدث التسريبات على أن رقاقة A14 بدقة تصنيع 5 نانومتر، تدعم هواتف iPhone 12 بآداء يحاكي إصدار ابل من أجهزة MacBook Pro بحجم 15 إنش.

كشفت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن بعض من مواصفات هواتف iPhone 12 المرتقب إطلاقها هذا العام، حيث تقدم ابل الإصدارات القادمة بلمحات من تصميم iPhone 4 وأيضاً لمحات من تصميم iPad Pro، كما تدعم هواتف الأيفون بمستشعر TOF، مع ميزة الإتصال السريع بشبكات 5G.

كما أشارت تسريبات أخرى مؤخراً إلى أن ابل تقدم اثنان من هواتف iPhone 12 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما تدعم الإصدارات القادمة رقاقة ابل A14 بدقة تصنيغ 5 نانومتر.

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ولقد أشار أحد المحللين في تقرير نشر مؤخراً إلى أن رقاقة A14 ستدعم هواتف iPhone 12 بآداء أقوى يحاكي آداء جهاز MacBook Pro بحجم 15 إنش، كما أشار المحلل Jason Cross من MacWorld، إلى أن إنتقال ابل لدقة تصنيع 5 نانومتر سيقدم ترقية كبيرة وواضحة في هواتف الايفون.

كما أضاف إلى أن A14 تأتي بعدد أكبر من الترانزستورات يصل إلى 15 مليار، مع توقعات أن تحقق الرقاقة 5000 في إختبارات الأنوية المتعددة، أي على مستوى أجهزة الحاسب المكتبي والمحمول المميزة بمعالج بستة من الأنوية

هذا إلى جانب دعم الهواتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام لإستجابة أسرع، مما يدعم آداء أفضل في الألعاب بنسبة 50%، أيضاً من المتوقع أن تدعم رقاقة A14 تقنية التعلم الآلي والذكاء الإصطناعي بكفاءة أكبر في الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.

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