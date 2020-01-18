بيان «الأرصاد» بشأن حالة الطقس وأماكن سقوط «الأمطار»

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم السبت، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، وأن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 15

طنطا 10 15

دمنهور 11 16

الإسكندرية 11 17

بلطيم 12 16

مطروح 11 15

السلوم 09 14

سيوة 08 15

بورسعيد 12 17

دمياط 12 17

الزقازيق 10 17

الاسماعيلية 10 17

السويس 11 18

العريش 10 18

رفح 11 17

رأس سدر 12 19

نخل 05 18

نويبع 14 19

طابا 12 17

كاترين 04 15

الطور 12 18

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 15 21

مرسى علم 15 20

الفيوم 10 17

بنى سويف 10 17

المنيا 09 17

أسيوط 09 17

سوهاج 10 18

قنا 10 19

الأقصر 11 20

أسوان 11 20

أبوسمبل 10 19

الوادى الجديد 10 19

شلاتين 16 24

ابو رماد 15 23

حلايب 18 22

رأس حدربة 17 21