شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يشبه الطيور به 40 ريشة يمهد الطريق لآلات الطيران الذكية فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء من إنشاء روبوت طيران مزود بـ 40 ريشة حمامة أصلية في محاولة لصنع آلة طيران تحاكي الطريقة التي تتنقل بها الطيور في السماء، والذى سمى بـ" PigeonBot"، وهو روبوت قادر على المناورة في الهواء، وتخطى المنعطفات الحادة مثل طائر، وتم ربط الريش الأربعين بأطراف اصطناعية عبر الأربطة المطاطية الاصطناعية.

وقال إريك تشانج، طالب الدكتوراه في جامعة ستانفورد، الذي عمل على الجهاز: "الريش الحقيقي ناعم جدا وقوي، وله خصائص لا يمكن تكرارها حاليًا بشكل مصطنع، بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام الريش الحقيقي في جناحنا المتحرك الآلي يسمح لنا بالإجابة على الأسئلة البيولوجية حول كيفية تفاعل الريش في الطيور الحقيقية."





روبوت طائر وأكد تشانج، "الأجنحة التقليدية المستخدمة في الروبوتات والطيران غالباً ما تكون جامدة في حين أن الطائر رشيق وقابل للانحناء.. هذا يعني أنهم يمكنهم تغيير شكل ، زاوية وموقع الريش الفردية، كل ذلك يساعد في المناورات الجوية الضيقة". Advertisements ويمتلك ريش الطيور أيضًا آلية تساعدهم على التماسك معًا لتشكيل أجنحة سلسة يمكنها مواجهة أشد الرياح اضطرابًا، كما أن العلماء لجأوا لمثل هذه الروبوتات الأشبه للطبيعة فى أكثر من مرة، ولعل من بينها ابتكار روبوت على شكل قرش صغير يمكنه المراقبة فى صمت.



روبوت طائر وأضاف السيد تشانج: "يتمتع الريش أيضًا بالعديد من الخصائص المفيدة الأخرى للأجنحة الوظيفية، فهي قوية بما يكفي للحفاظ على رفع الجناح، ولكنه ناعم وقابل للإصلاح، مما يتيح له إمكانية العودة بسهولة إلى الشكل بعد الهبوط الصعب".

روبوت طائر

ودرس الباحثون الهيكل العظمي لأجنحة الحمام وطوروا نموذجًا للكمبيوتر لحركة جناح الطائر، وباستخدام النموذج، قاموا بتصميم الأجنحة بحيث تتحرك كل ريشة في PigeonBot بنفس الطريقة التي تعمل بها في الحمام الحقيقي.

كما تم استخدام أربعة مكونات ميكانيكية أو مشغلات من أجل تحريك حركة جميع الريش المرتبط مع الأشرطة المرنة المضبوطة، وأظهرت اختبارات الطيران أن الروبوت استطاع أن يتحول إلى زوايا حادة تشبه إلى حد بعيد طائر حقيقي.