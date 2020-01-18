شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر 10 تطبيقات تحميلا على مستوى العالم خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازداد اعتماد المستخدمين على الهواتف الذكية مع تطورها المستمر بشكل كبير، وهو الأمر الذى ساعد بدوره في ازدهار قطاع تطوير التطبيقات لتلبية احتياجاتهم اليومية، وقد كشف تقرير لشركة Sensor Tower للتحليلات السوقية أن إجمالي تنزيلات التطبيقات في جميع أنحاء العالم بلغ 28.7 مليار خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك بزيادة قدرها 4.7% على أساس سنوي، فيما زادت التنزيلات على مدار العام بنسبة 9.1% حيث وصلت إلى 114.9 مليار بحسب TNW الهولندى.

وكشف التقرير أنه تم تحميل حوالى 30.6 مليار من متجر آب ستور التابع لأبل، وحوالى 84.3 مليار من متجر جوجل بلاي، وفيما يلى نعرض أكثر 10 تطبيقات تنزيلًا على مستوى العالم خلال عام 2019 كما يلي:

1- تطبيق واتساب:

كان واتس اب هو أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها في جميع أنحاء العالم لشهر ديسمبر 2019 حيث حقق 112 مليون عملية تنزيل، وحقق أكثر من 850 مليون تنزيل على مدار عام 2019، وكانت الهند صاحبت أكبر نسب من عمليات تثبيت للتطبيق خلال الربع الرابع من 2019 بنسبة 32%.

2- تطبيق TikTok:

جاء تطبيق تيك توك في المركز الثاني كأكثر التطبيقات تنزيلًا حول العالم، وقد وصلت تنزيلات التطبيق إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الربع الأخير من 2019 بحوالي 220 مليون عملية تنزيل، وهذا يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات إلى 730 مليون تنزيل على مدار العام.

3- تطبيق ماسنجر:

جاء في المركز الثالث بإجمالي عدد تنزيلات مسنجر إلى 720 مليون تنزيل على مدار العام.

4- تطبيق فيس بوك:

يمتلك 2.5 مليار مستخدم نشط تقريبًا، وقد وصل إجمالي عدد مرات التنزيل حوالي 690 مليون تنزيل على مدار العام.

5- تطبيق انستجرام:

وصل إجمالي عدد التنزيلات إلى أكثر من 440 مليون تنزيل على مدار العام.

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6- تطبيق Likee:

حقق تطبيق Likee لإنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها المركز السادس، وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات أكثر من 330 مليون تنزيل في عام 2019، وقد استحوذت الهند أكثر من نصف عمليات التثبيت.

7- تطبيق SHARE it:

في المركز السابع، وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات له أكثر من 320 مليون تنزيل خلال عام 2019.

8- تطبيق يوتيوب:

جاء في المركز الثامن تطبيق يوتيوب من جوجل، وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات أكثر من 290 مليون تنزيل في عام 2019.

9- تطبيق سناب شات:

في المركز التاسع وقد وصل إجمالي عدد التنزيلات له أكثر من 280 مليون تنزيل في عام 2019.

10- تطبيق نتفليكس Netflix:

فى المركز العاشر، حيث وصل إجمالي عدد التنزيلات له أكثر من 230 مليون تنزيل في عام 2019.