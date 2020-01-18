شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخطط لافتتاح مركز للتصميم والأبحاث فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية أنها تعتزم فتح مركز للتصميم والأبحاث في الصين، وذلك لتصنيع سيارات "صينية الصنع"، حسبما ذكرت الشركة في منشور لها على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعية الصينية "WeChat"، حيث المنشور الأخير للشركة لتوظيف المصممين وغيرهم من الموظفين للمساعدة في تحقيق الهدف، ودعا لتقديم الطلبات بحلول 1 فبراير، لكنه لم يحدد موقع المركز.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت الشركة إنه من أجل تحقيق التحول من" صنع في الصين "إلى" تم تصميمه في الصين "، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إنشاء مركز أبحاث وتصميم في الصين"، ولم يتضح على الفور متى سيبدأ المركز عملياته.

يذكر أن أول مصنع لشركة Tesla خارج الولايات المتحدة يقع في مدينة شنجهاي شرق الصين، وقد بدأ تسليم سيارات موديل 3 الصينية الصنع هذا الشهر، ففي الأسبوع الماضي، أطلق "ماسك" برنامجًا للسيارات الرياضية طراز Y في مصنع الشركة، وهو يؤدى بعض خطوات الرقص في حدث خاص بشركة تسلا للسيارات الكهربائية، وكان هذا أيضًا الأسبوع الذي بلغت فيه قيمة سوق الأسهم في Tesla حوالي 89 مليار دولار، متجاوزةً مجموع قيم جنرال موتورز وفورد للمرة الأولى.

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وقد كانت حركة الأسهم مدعومة بأرباح مفاجئة في الربع الثالث، والتقدم في مصنع الصين الجديد وتسليم الربع الرابع أفضل من المتوقع.

على جانب أخر، تعمل حاليا شركة تسلا على إضافة ميزة جديدة لسياراتها، حيث نشر الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك تغريدة تضم مقطع فيديو مكتوب عليه "سوف تتحدث سيارات تسلا قريبًا مع الأشخاص إذا أرادت.. هذا حقيقي "، فيما يظهر مقطع الفيديو نموذج سيارة تسلا Model 3 فى الشارع وهي تقول "حسنًا، لا تقف هناك تحدق فقط.. هيا ابتعد" للمشاة، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.