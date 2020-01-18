أفضل 3 العاب اندرويد لشهر يناير 2020

نعود لكم اليوم مع سلسلتنا أفضل العاب اندرويد ولكن هذه المرة سنتحدث معكم عن افضل 3 العاب أندرويد يمكنكم تحميلها والاستمتاع بها في شهر يناير من عام 2020 .

بالطبع هناك الملايين من العاب اندرويد الموجودة على متجر جوجل الرسمي والتي يعتمدها جوجل بنفسه ويرى انها مناسبة وآمنة ولكن وبالرغم من هذا فإن بعض هذه الألعاب لا تكون آمنة وتحتوي على مخاطر مختلفة من روابط خبيثة او حتى مشاهد وامور خبيثة لذا حاول ألا تقوم بتحميل أي لعبة إلا عندما تسمع عنها الكثير وترى تقييمها مسبقاً على متجر جوجل حتى تشجعك على تحميلها واستخدامها والاستمتاع بها.

نأمل أن تعجبكم القائمة التي سنقدمها اليوم من العاب اندرويد المتنوعة وسأحاول جاهداً ان أقدم قائمة متنوعة حتى ترضي جميع الأذواق.

افضل 3 العاب اندرويد :

سنقدم بعض الالعاب المدفوعة وبعض الالعاب الاخرى التي ستكون مجانية لتتمكن من الاستمتاع بها.

لعبة The White Door :

هذه اللعبة واحدة من الألعاب التي تمكنت من إحداث ضجة كبيرة في الأعوام الماضية وأثارت إهتمام الكثير من المستخدمين حول العالم، هذه اللعبة تأتينا من المطور Rusty Lake الذي قدم مجموعة مختلفة من العاب الـ point and click وهذا يعني أن تقوم بالضغط على الشيء لتفعله.

تدور اللعبة حول شخص يعاني من فقدان في الذاكرة وفقد جميع ذكرياته ومن المطلوب منك ان تساعده على استعادة ذكرياته حتى تتمكن من معرفة ماضي هذا الرض وإضافة بعض الألوان إلى حياته الرمادية، هذه الحياة الرمادية ممثلة في اللعبة من خلال الرسوميات التي تعتمد على الابيض والاسود حتى تضيف بعض الالوان.

سعر اللعبة هو 3.50 دولار وهو ثمن بخيس للغاية في مقابلة هذه التجربة الممتازة .

رابط التحميل .

لعبة Chess Ace :

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هذه لعبة شطرنج مختلفة قليلاً عن ما تعتاد عليه، تعتمد اللعبة على دمج اسلوب العاب ورق الكوتشينة والبطاقات مع الشطرنج.

في كل دور سيقدم لك مجموعة من الأوراق التي تحمل رموز قطع الشطرنج المختلفة ويمكنك من خلالها أن تقوم بلعب هذه الأوراق بالطريقة التي تتناسب مع رمز قطعة الشطرنج الموجودة عليها.

شاهد الفيديو بالأسفل حتى تفهم الأمر أكثر .

اللعبة مجانية ولا تضم أي مبالغ خفية مدفوعة ويمكنك الوصول إليها من هنا .

لعبة Vengeance :

هذه واحدة من ألعاب الـ RPG الجيدة للغاية والتي تقدم تجربة ممتازة وممتعة جداً، اللعبة تأتي مشابهة للغاية للعبة Path of exiles على أجهزة الكومبيوتر وهي ستكون مناسبة لمحبي هذا النوع من الألعاب، اللعبة تقدم مشتريات داخل اللعبة ولكن من المفترض انها كلها تؤثر فقط على شكل الشخصيات بعيداً عن اسلوب اللعب والاستفادة والاستمتاع به.

رابط تحميل اللعبة .

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