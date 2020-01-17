شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة تواجه محرك البحث الأكثر شعبية فى روسيا بسبب تقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الخبراء محرك البحث الأكثر شعبية فى روسيا بعد اتهامه أنه يستخدم تقنية التعرف على الوجه التى تنتهك الخصوصية الشخصية، حيث يسمح محرك Yandex ، مثل Google و Bing ومحركات البحث الأخرى، للمستخدمين بإدخال صورة ورؤية نتائج مماثلة، ولكن محرك Yandex، الذى يدعي إجراء أكثر من 50% من عمليات البحث الروسية على نظام أندرويد، هو الوحيد الذى ينتج صورًا للشخص نفسه.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اختبار محركات البحث في Yandex و Bing و Google وموقع TinEye المتخصص من خلال إرسال صورة غير متوفرة عبر الإنترنت، فأنتجت ياندكس فقط صورًا أخرى لنفس الشخص في نتائجها.

ولا تذكر Yandex أنها تستخدم التعرف على الوجه لتشغيل محرك البحث عن الصور الخاص بها، لكنها تقول إنها تستخدم التعلم الآلي و "الشبكات العصبية للتعلم العميق".

وقال فيليكس روزباخ، مدير المنتج في الشركة الألمانية لتطوير البرمجيات comforte AG، "هذا ليس غريبا من Yandex ، إنه للأسف المستقبل الذي نعيش فيه، فاستخدام التعلم الآلي للتعرف على الوجه يسمح عمليا لأي خدمة لتحديد المستخدمين".

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ووجه التشابه الوحيد بين الصور هو الوجه على محرك البحث، حيث لا يوجد أي شيء مشترك بين الصور، فإن الإضاءة، والملابس، والمسافة من الكاميرا، وتعبيرات الوجه والخلفية كلها مختلفة بشكل واضح، مما يشير إلى أن الموقع يستخدم شكلاً من أشكال التعرف على الوجه.

ويحتاج المستخدم فقط إلى إدخال صورة لشخص مجهول في الموقع، وقال جافاد مالك، وهو مدافع عن الوعي الأمني في KnowBe4، إن هذه الميزة تذكرنا بتطبيق FindFace، الذي تم إطلاقه في روسيا قبل بضع سنوات.

وأضاف مالك، "مع كل هذه التطبيقات، هناك اهتمام محدد بالخصوصية وليس من الصعب تخيل سيناريوهات حيث يمكن إساءة استخدامها".

وأكد، "الأفضل توخي الحذر، والذي يمكن للمستخدمين اتخاذه في الوقت الحالي هو الحذر من الصور الشخصية التي يقومون بتحميلها عبر الإنترنت."