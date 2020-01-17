تسريبات المواصفات التقنية لكاميرات الهاتفين Galaxy A31 و Galaxy A41

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت سلسلة هواتف Galaxy A Series التي تم تجديدها من سامسونج نجاحًا كبيرًا في العام 2019، وستسعى هذه التشكيلة لمواصلة الزخم في العام 2020 بمساعدة من أجهزة مثل Galaxy A51 و Galaxy A71. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم سامسونج أيضًا المزيد من الهواتف الإقتصادية كجزء من هذه السلسلة مثل Galaxy A31 و Galaxy A41 المرتقبين. لم نسمع شيئًا عن هذين الهاتفين حتى الآن، ولكن هناك تسريب جديد يكشف لنا عن بعض المعلومات حول هذين الهاتفين.

التسريب الجديد يكشف لنا أن الهاتف Galaxy A31 سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل مع العلم بأن الهاتف Galaxy A30 جاء مع كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل. وفيما يخص البطارية، فقد تردد أن الهاتف Galaxy A31 سيضم بطارية بسعة 5000mAh.

أما بالنسبة للهاتف Galaxy A41، فقد تردد أنه سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، ولكن لا توجد أي معلومات عن الكاميرات الخلفية الأخرى، ولكن تردد أن الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف ستمتاز بدقة 25 ميغابكسل. بفضل إشاعة سابقة، نعلم أيضًا أنه من المتوقع أن يتم شحن كل من Galaxy A31 و Galaxy A41 مع 64GB من الذاكرة الداخلية على الأقل. لا توجد لدينا حتى الآن أي معلومات عن تواريخ الإعلان عن الهاتفين Galaxy A31 و Galaxy A41، ولكننا سنحرص على تحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات.