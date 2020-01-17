جوجل تعتزم إضافة 120 لعبة جديدة إلى خدمة Google Stadia في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا شعرت أن عملية إطلاق خدمة الألعاب السحابية Google Stadia كانت فاترة بسبب قلة الألعاب، فلا داعي للقلق لأنه يبدو أن خطة جوجل للعام 2020 تشمل إضافة ما يصل إلى 120 لعبة جديدة إلى المنصة، مما يمنح اللاعبين المزيد من الخيارات للإختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بالألعاب المتاحة للعب عبر السحابة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Google Stadia، على الرغم من أنها توصف بخدمة سحابية للألعاب، فهي لا تشبه خدمة Netflix المخصصة لبث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية بحيث تدفع رسومًا ثابتة للوصول إلى محتوى بالمكتبة بالكامل. بدلاً من ذلك، سيضظر المستخدمين في حالة Google Stadia إلى دفع رسوم إشتراك شهرية وشراء كل لعبة على حدة، ولكننا نعتقد أنه لا يزال من الجيد أن نسمع بأن شركة جوجل تخطط لجلب 120 لعبة جديدة إلى المنصة هذا العام لأنه من شأن ذلك أن يوفر المزيد من الخيارات للمستخدمين.

بالإضافة إلى إطلاق ألعاب جديدة، من المتوقع أيضًا أن تجلب جوجل مجموعة من الميزات الجديدة إلى Google Stadia والتي طالب بها المستخدمون في الفترة الماضية. يتضمن ذلك دعم اللعب اللاسلكي عبر الويب بإستخدام وحدة التحكم Stadia Controller، وإضافة الدعم للمساعد الرقمي Google Assistant، وأيضًا اللعب بدقة 4K على الحواسيب الشخصية، وهي الميزة التي كانت متوفرة سابقًا من خلال جهاز Chromecast Ultra فقط.

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الغريب في الأمر أنه لم يرد ذكر دعم تشغيل الألعاب على الأجهزة المحمولة الأخرى. حاليًا، لا يمكن تشغيل خدمة Google Stadia سوى على هواتف Google Pixel، ولكن التقارير الأخيرة أوضحت أن شركة جوجل تعتزم جلب خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها إلى المزيد من أجهزة الأندرويد غير التابعة لها.