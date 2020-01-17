الهاتف LG V50 ThinQ يبدأ بتلقي تحديث Android 10 في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - LG V50 ThinQ هو أحدث هاتف ذكي من شركة LG يتم تحديثه إلى Android 10. تم الإدلاء بذلك من قبل المطور Max Winebach من منتدى XDA Developers والذي كان مسؤولاً عن العديد من التسريبات المتعلقة بسلسلة هواتف Galaxy S20 Series على مدار الأسبوع الماضي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على شبكة تويتر.

وفقا لمحادثة متسلسلة على الشبكة الإجتماعية Reddit، فملاك الهاتف LG V50 ThinQ الذين إنضموا إلى قائمة المختبرين في الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية بدأوا بتلقي تحديث Android 10 الأحدث من شركة جوجل. نأمل أن يشير تحديث النسخة الكورية من الهاتف LG V50 ThinQ إلى Android 10 وصول هذا التحديث لبقية ملاك الهاتف LG V50 ThinQ في جميع أنحاء العالم قريبًا.

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كما سبق وأشرنا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.