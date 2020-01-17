Oppo تستعد لإطلاق هاتف إقتصادي جديد يضم بطارية ضخمة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم المصادقة على هاتف جديد من شركة Oppo يحمل الإسم الرمزي CPH2015 في العديد من البلدان حتى الآن، ولكنه حصل على إسم مختلف في بعض الأسواق. تمت الإشارة إلى أن الهاتف سيحمل إسم ” Oppo A31 ” في الهند، وإسم ” Oppo Reno S ” في إندونيسيا، وقد تمت الموافقة عليه من قبل هيئة Bluetouth SIG، مما يكشف لنا عن بعض مواصفاته التقنية الرئيسية.

سيضم الهاتف Oppo Reno S أو بالأحرى Oppo A31 شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج من شركة MediaTek بتردد 2GHz، وبطارية ضخمة بسعة 4230mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا أيضًا أن هذا الهاتف سيأتي مسبقًا مع روم ColorOS 6.1.2 الذي يستند على نظام Android 9 Pie، وهذا ما يعني بأنه سيتعين عليه إنتظار تحديث ColorOS 7 الذي يستند على نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

المعلومات المُدرجة في موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC تكشف لنا أن الهاتف سيضم قطعًا على شكل قطرة ماء في الجزء العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ومنفذ USB Type-C في الجزء السفلي، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm. سنشعر بالدهشة حقًا لرؤية الإسم Oppo A31 مرة أخرى لأن هذا الهاتف كان موجودًا بالفعل في العام 2015 مع واجهة أمامية زجاجية وواجهة خلفية زجاجية كذلك.