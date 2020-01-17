شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. إطلاق صاروخ Aerobee الأخير لدراسة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم الموافق 17 من يناير 1985، أطلقت الولايات المتحدة صاروخ Aerobee الـ 1037 والأخير، حيث كانت هذه الصواريخ الأولى التى تطلقها الولايات المتحدة للبحث في الغلاف الجوي العلوي للأرض، وقامت الصواريخ الصغيرة دون المدارية بقياس أشياء مثل درجة الحرارة والضغط والإشعاع والأوزون.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان آخر صاروخ من طراز Aerobee نوعًا مختلفًا يسمى Aerobee 150، وقد انطلق من منطقة White Sands Missile Range في نيو مكسيكو.

ويبلغ طول هذا الصاروخ حوالي 30 قدمًا ويمكنه الطيران على ارتفاع 170 ميلًا مع حمولات تصل إلى 150 رطلاً.



صاروخ Aerobee

كما أن حمولة الصاروخ كانت عبارة عن جهاز مصمم لمراقبة التوهج أو التوهج الخافت المستمر في الغلاف الجوي للأرض.

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ولعل من أحدث التقنيات حاليا لدراسة الطقس، قمرا صناعيا جديدا أطلقته وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، لدراسة طقس الأرض من الأعلى، حيث حمل صاروخ بروتون القمر الصناعى الجديد المسمى Electro-L 3، فى مداره من محطة بايكونور كوزمودروم فى كازاخستان.

ولم يكن الصاروخ بروتون حديث، بل إنه قديم جدا فقد تم إطلاق سلسلة صواريخ بروتون لأول مرة فى عام 1965، واستخدمت هذه الصواريخ لإطلاق وحدات محطات ساليوت ومير ومحطة الفضاء الدولية، وكذلك إرسال مركبات إلى القمر والمريخ والزهرة.

ويبلغ طول صاروخ بروتون 174 قدمًا أى ما يساوى (53 مترًا)، وله ثلاث مراحل رئيسية، حيث يمكن إعادة تشغيل المرحلة الرابعة Breeze-M لوضع الحمولات في مدار مرتفع.