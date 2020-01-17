تكنولوجيا: هاكر يعرض 12 مليار كلمة سر للبيع.. و4 من أكبر الدول تتعاون لضبطه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت الشرطة الهولندية شاباً (22 عاماً) يشتبه بأنه عرض للبيع 12 مليار كلمة سر ورمز وصول، مسروقة عبر الإنترنت، وقالت شرطة مدينة أرنهم في بيان، اليوم الجمعة، إن الشاب أتاح تحميل البيانات مقابل مبلغ من المال، بينما لم تكشف عن نوعية البيانات، أو المتضررين، وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية،وتعاون محققو هولندا عن كثب مع السلطات الألمانية والأمريكية والبريطانية، في هذه القضية، وذلك بحسب موقع الرؤية الإماراتى.
وعقب تلقي إشارة من زملاء في بريطانيا، تمكن خبراء جرائم الإنترنت في هولندا من تعقب المشتبه به في شرق البلاد، حيث صادرت السلطات خلال تفتيش شقتين أجهزة متخصصة مكّنت من إتاحة البيانات عبر الموقع الإلكتروني «وي ليك إنفو»، الذي قام مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (FBI) بحجبه فور القبض على الشاب، وفي إطار التحقيقات، اعتُقل شاب آخر أيضاً في أيرلندا الشمالية.
وفى حديثها إلى WMC5، قالت: "كنت فى الرواق واعتقدت أنها أختى لأننى أسمع الموسيقى، لذا جئت إلى الطابق العلوى فسمعت بعض الضوضاء الصاخبة، فقولت على الفور "من هذا"، وتكشف لقطات الحادث أن المهاجم أجاب: "أنا أفضل صديق لك، أنا سانتا كلوز، فأصابت أليسا بالذعر، وصاحت والدتها، قبل أن يكرر الهاكر "أنا بابا نويل"، وعلى الرغم من عدم التعرف على هوية الهاكر حتى الآن، إلا أن والدة الطفلة تشعر بالقلق من أنه قد يكون شخصًا يعرفونه.
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