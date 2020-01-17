فيديو جديد يقارن أحجام هواتف Galaxy S20 القادمة مع الهواتف الرائدة الحالية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن ثلاثة هواتف ذكية على الأقل كجزء من سلسلة هواتف Galaxy S20 Series الجديدة، وتشمل هذه الهواتف الذكية الثلاثة كل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra. وحتى ذلك الحين، فقد حصل أحد المطورين من منتدى XDA Developers على دمى للهواتف الذكية الثلاثة الرائدة القادمة من سامسونج والتي إستخدمها لمقارنة أحجام الهواتف الرائدة الجديدة مع الهواتف الرائدة الحالية.

الشيء الأول الملاحظ هو أن هواتف Galaxy S20 ستكون أضيق قليلاً، وإنحناء حواف الشاشة سيكون أقل، في حين أن الواجهة الخلفية ستحافظ على إنحناء هواتف Galaxy Note 10 Series، مما يتيح قبضة أفضل وإستخدامًا أكثر راحة.

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تم مقارنة Galaxy S20 مع Galaxy S10 وعلى الرغم من كونه أطول قليلاً، إلا أنه من السهل التعامل معه نظرًا لشاشة 20:9 المتوقعة والتي من شأنها أن تزيد من قطر الشاشة. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا مقارنة +Galaxy S20 مع +Galaxy S10 ولدينا نفس الحالة، فهاك إختلاف طفيف على مستوى الأبعاد، ولكن تم تحسين القبضة. إحدى الأشياء التي لم يتحدث عنها صاحب الفيديو هو زر المساعد الرقمي Bixby، فهذه الدمى تفتقر إلى واحد، كما تم نقل أزرار التحكم بالصوت إلى أعلى زر التشغيل، وكلها موضوعة على الجانب الأيمن.

Galaxy S20 Ultra هو الهاتف الذكي الأكثر إثارة للإهتمام من بين الهواتف الثلاثة، فمن المتوقع أن يكون هذا الهاتف ضخمًا، وبالتأكيد سيكون أكبر من Galaxy Note 10 وأكبر من OnePlus 7 Pro، وهو هاتف ضخم حتى بالمعايير الحالية.