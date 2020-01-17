فريق DxOMark ليس سعيدًا بأداء كاميرا الهاتف Asus ROG Phone 2

فاطمة أيت طالب - دبي - بالطبع، لن يشتري أحد الهاتف Asus ROG Phone 2 من أجل أداء الكاميرا، ولكن هذا لا يعني بأن جودة الكاميرا لا تهم. من الجيد أن تعرف أن هاتف الألعاب الخاص بك قادر على الأقل على إلتقاط صور لائقة. وهذا بالضبط ما يمكن أن يقدمه الهاتف Asus ROG Phone 2.

لقد قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بإجراء إختبار شامل لكاميرات الهاتف Asus ROG Phone2، وكانت النتيجة النهائية تقييم إجمالي قدره 95 نقطة مما يجعله متخلفًا عن جميع الهواتف الرائدة الحديثة تقريبًا. في الواقع، إنه يقع خلف أخيه الأقل تكلفة والأقدم Asus ZenFone 6 فيما يخص جودة الصور. المشكلة الأكبر في كاميرا الهاتف Asus ROG Phone 2 وفقًا لفريق DxOMark هي عدم الإتساق، والمشاكل في توازن اللون الأبيض والتعرض والظلال في المشاهد التي تتطلب HDR. مشكلة نقص التفاصيل ووجود بعض التشوهات في الصور التي تم إلتقاطها بإستخدام الكاميرا المُقربة والكاميرا الواسعة الزاوية هي أيضًا من المشاكل التي يعاني منها الهاتف Asus ROG Phone 2.

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ومع ذلك، لا يبدو كل شيء سيء، فالهاتف Asus ROG Phone 2 يمتاز بالضبط التلقائي السريع والدقيق للصورة، فضلا عن التوازن والتعرض الدقيق للون الأبيض أثناء إلتقاط الصور في الأماكن الداخلية، كما أنه يقوم بطمس الخلفية في الصور بشكل معقول. الأمر نفسه ينطبق على الفيديوهات.

ولكن إذا كنت مهتمًا بالتفاصيل، فتوجه إلى الموقع الرسمي لفريق DxOMark لقراءة المراجعة كاملة إنطلاقا من رابط المصدر أدناه.