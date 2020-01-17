شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يصعد من جهود الإغاثة فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن تقديم ما يصل إلى مليون دولار (بالدولار الأسترالي) كتبرعات مقدمة إلى منظمة Global Giving غير الهادفة للربح، وتبرع بمبلغ 250،000 دولار للصليب الأحمر الأسترالي من أجل جهود الإغاثة في حرائق الغابات، حيث يجري حاليا استخدام فيس بوك Disaster Maps في أستراليا من قبل مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية للإغاثة والاستجابة والأكاديمية، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وتستخدم Direct Relief، وهي منظمة مساعدات إنسانية تركز على الصحة والاستجابة لحالات الطوارئ، هذه الأدوات لتحليل إجراءات الإخلاء ولديها خطط لتوزيع أكثر من 500 ألف قناع تنفسي على ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز الأسترالية، وقال فيس بوك "إنهم يثبتون أنهم أداة فعالة للمستجيبين لحرائق الغابات الأسترالية المأساوية التي دمرت حتى الآن أكثر من 15 مليون فدان، أي أكثر من سبعة أضعاف مساحة حرائق كاليفورنيا المروعة في 2018 أو حرائق الأمازون الهائلة العام الماضي.

وكانت هذه الحرائق قد أدت إلى قتل ما لا يقل عن مليار حيوان، مما أدى إلى القضاء على أنواع متعددة من الحيوانات البرية الأسترالية الأصلية، بما في ذلك 30 في المائة من حيوانات الكوالا في العالم، فيما قال فيس بوك إن التبرعات التي يتم تقديمها من خلال صفحات الاستجابة للأزمات الخاصة بحرائق الغابات في نيو ساوث ويلز أو حرائق الغابات في كل من فيكتوريا وجنوب أستراليا سوف تصل إلى مليون دولار أسترالي.

وتسببت حرائق الغابات في أستراليا في مقتل أكثر من 25 شخصًا، وتدمير الحياة البرية في أستراليا، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خسائر باهظة التكلفة تاريخياً بمليارات الدولارات.