شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية تعدل مدارها قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل قريبا، وتبعا للمصادر فإن "مدار المحطة سيخضع للتعديل مرتين في الـ 23 من يناير الجاري، ليصبح مناسبا لعملية هبوط مركبة الفضاء الروسية Soyuz MS-13"، وستستخدم في عملية تعديل المدار محركات مركبة الشحن الروسية Progress MS-13 الملتحمة بالمحطة، حيث ستبدأ المحركات بالعمل بالجولة الأولى في تمام الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، لتشتغل لمدة 564 ثانية، بحسب روسيا اليوم.

فيما ستبدأ الجولة الثانية من عمل المحركات في تمام الساعة 20:38 بتوقيت موسكو، لتشتغل لمدة 282 ثانية، وتساهم في تعديل مدار المحطة مرة أخرى، ومن المفترض أن تنفصل Soyuz MS-13 عن المحطة الفضائية لتهبط إلى الأرض حاملة على متنها رائد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، والرائد الإيطالي، لوكا بارميناتو، والأمريكية، كريستينا كوك.

ويعمل على متن المحطة حاليا كلا من الروسيين، ألكسندر سكفورتسوف وأوليغ سكريبوتشكا، والإيطالي، لوكا بارميتانو، ورواد ناسا، جيسيكا مائير وكريستينا كوك وأندرو مورجان

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يذكر أنه مؤخرا أكد مهندسون روس وأوروبيون هذا الشهر نجاح إصلاحات وصفوها بـ"جراحة القلب المفتوح" للكمبيوتر الذى تعمل به محطة الفضاء الدولية، حيث طورت فرق من كل من وكالة الفضاء الروسية Roscosmos ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) طريقة تمكن رائد فضاء على متنها من تحديث أجهزة الكمبيوتر التي تبقي محطة الفضاء الدولية على المسار الصحيح وفي الموضع الصحيح، والمعروفة مجتمعة باسم "بيانات النظام الإداري".

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنها مهمة وصفها ممثلو وكالة الفضاء الأوروبية في بيان بأنها تعادل جراحة القلب المفتوح على الأرض، حيث خطط المهندسون على الأرض واختبروا العملية بدقة قبل تنفيذها في الفضاء للتأكد من أن أعمال الإصلاح يمكن القيام بها في الموقع دون أن تشكل أي خطر على المركبة الفضائية أو سكانها.