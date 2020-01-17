تسريب المواصفات التقنية لجميع كاميرات هواتف Galaxy S20 Series المُرتقبة

فاطمة أيت طالب - دبي - قرر المسرب الصيني الشهير Ice Universe أن يعود إلينا اليوم بمعلومات جديدة حول المواصفات التقنية لجميع الكاميرات التي ستأتي بها تشكيلة Galaxy S20 Series القادمة من سامسونج. وعلاوة على ذلك، فهذا التسريب الجديد يكشف لنا كذلك أن الهاتفين +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra سيأتيان مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، في حين سيأتي الهاتف Galaxy S20 مع ثلاث كاميرات فقط. ويكشف لنا هذا التسريب أيضًا أن جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة ستضم نفس الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل. عمومًا، ستجدون المواصفات التقنية لجميع الكاميرات التي ستأتي بها تشكيلة Galaxy S20 Series في الجدول أدناه :

Advertisements

تسريب اليوم يتماشى مع التسريبات السابقة التي ذكرت أن الهاتف +Galaxy S20 سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرتين الثانية والثالثة، في حين ستكون الكاميرا الرابعة والأخيرة عبارة عن كاميرا Time Of Flight. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

أما بخصوص الهاتف Galaxy S20 العادي، فهو سيضم نفس الكاميرات التي سيأتي بها الهاتف +Galaxy S20 بإستثناء أنه سيفتقر إلى كاميرا Time Of Flight، ولكنه سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش، وبطارية بسعة 4000mAh. أما بالنسبة للهاتف Galaxy S20 Ultra، فهو من ناحية أخرى، سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا مُقربة بدقة 48 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريبًا يصل إلى ×10، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أخرى من نوع Time Of Flight.

نسخة 5G من الهاتف Galaxy S20 Ultra ستضم 12GB أو 16GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB أو 512GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD لما يصل إلى 1 تيرابايت. وبصرف النظر عن الذاكرة، فهذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W مما يسمح بإعادة شحن بطارية الهاتف بالكامل في غضون 74 دقيقة.