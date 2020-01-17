فاطمة أيت طالب - دبي - يٌقال أن الكاميرا الأساسية للهاتف Huawei P40 Pro ستضم مستشعر يمتاز بدقة 52 ميغابكسل وبحجم 1/1.33 إنش. تشير المعلومات الجديدة إلى أن هذا المستشعر سيحصل على تصميم خاص من شركة Sony وسيضم تكنولوجيا ” 16 في 1 “.
يُطلق على هذه التكنولوجيا أيضًا إسم ” Quad Quad Bayer “، وهي تعمل على دمج 16 بكسل في المستشعر لتشكيل بكسل واحد كبير. سيتم إستخدام هذه التكنولوجيا فقط أثناء تسجيل مقاطع الفيديو والصور التي يتم إلتقاطها في البيئات المظلمة جدًا. ومن خلال إجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة، فهذه التكنولوجيا تقوم بتقليص دقة اللقطات من 52 ميغابكسل إلى 3.25 ميغابكسل، وهو أمر جيد بما يكفي لفيديوهات FullHD.
بالنسبة للقطات النهارية، سيكتفي المستشعر بدمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير، مما يؤدي إلى إلتقاط الصور بدقة 13 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرا الأساسية، فقد تردد كذلك أن الهاتف Huawei P40 Pro سيضم كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار ستوفر تقريبًا بصريًا قدره ×10 مع العلم بأن هذه الكاميرا ستستخدم موشورين بدلاً من موشور واحد المستخدم في الكاميرات المُقربة الحالية. من المحتمل أن يكون هذا ضروريًا لتضمين الكاميرا في الهاتف على الرغم من البعد البؤري الطويل للغاية.
قامت شركة Huawei بتسجيل علامات تجارية مختلفة مثل Quad Curve Overflow التي من المحتمل أن تكون مخصصة للشاشة المنحنية في الأطراف الأربعة، وUltra Vision Camera و Ultra Vision Sensor، بالإضافة إلى 5G AR. نتوقع أن نسمع الغرض من هذه العلامات التجارية في الحدث الذي ستكشف فيه شركة Huawei عن الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro في شهر مارس المقبل بالعاصمة الفرنسية، باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير جديد يكشف لنا عن معلومات هامة أخرى حول كاميرات الهاتف Huawei P40 Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.