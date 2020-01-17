POCO أصبحت الآن عبارة عن علامة تجارية مستقلة

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ إطلاقه منذ ما يقرب من عامين، ظل الهاتف Pocophone F1 أحد أكثر الهواتف شعبية بين أولئك الذين أرادوا الحصول على هواتف رائدة بأسعار معقولة. قامت العلامة التجارية الفرعية POCO بإطلاق هذا الهاتف فقط حتى الآن مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن سبب تردد هذه العلامة التجارية التابعة لشركة Xiaomi في إطلاق خليفة للهاتف Pocophone F1.

في تطور جديد في الأحداث، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi في الهند، السيد Manu Kumar Jain على شبكة

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!



What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.



Join me in wishing @IndiaPOCO all the best. — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020

أن العلامة التجارية POCO أصبحت الآن مستقلة عن شركة Xiaomi وستعمل بنفسها من الآن فصاعدًا، على الرغم من أنها لا تزال مملوكة من قبل شركة Xiaomi، تمامًا كما فعلت شركة Huawei مع علامتها التجارية الفرعية Honor.

في الأونة الأخيرة، صادفنا طلبًا للحصول على العلامة التجارية Pocophone F2 مما أثار إهتمام الجماهير مجددًا. قبل ذلك، شوق الرئيس التنفيذي العالمي لشركة POCO، السيد Alvin Tse إلى أن هناك الكثير مما سيأتي من العلامة التجارية في العام 2020، وهذا ما يشمل على الأرجح خليفة الهاتف Pocophone F1. الآن بعد أن أصبحت العلامة التجارية مستقلة، يجب على الهاتف Pocophone F2 أن يظهر في المستقبل المنظور.