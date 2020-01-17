الهاتف Huawei P40 Pro يظهر في صورة رسمية مسربة، وسيضم أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب صور رسمية جديدة يُقال بأنها للهاتف Huawei P40 Pro القادم من شركة Huawei، وهي تؤكد لنا أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات فقط في الخلف. في الواقع، الهاتف سيضم ثلاث كاميرات على غرار ما رأيناه قبل يومين على الهاتف Huawei P40، بالإضافة إلى كاميرا صغيرة يمكن أن تكون عبارة عن كاميرا Time Of Flight أو كاميرا ماكرو.

من الصعب ملاحظة ذلك، ولكن إذا قمت بتقريب الصورة، فيبدو أن الكاميرا السفلية تضم عدسة مربعة مما يشير إلى أنها ستكون عبارة عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار. عادت شركة Huawei إلى الكاميرا المقربة الكلاسيكية في الهاتف Huawei Mate 30 Pro، ولكن الهاتف Huawei P40 Pro الجديد يعد بتحسين تقنية التكبير مرة أخرى علمًا أن الشائعات تقول بأن الكاميرا المقربة في الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei ستوفر تقريبًا بصريًا قدره ×10.

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وبصرف النظر عن الواجهة الخلفية، فهذه الصور المسربة الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Huawei P40 Pro سيضم ثقبًا عريضًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة علمًا أن الكاميرا الأولى ستكون عادية، بينما ستضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية.

وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro سيأتيان بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والذهبي والرمادي والأزرق والأبيض اللؤلؤي. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن هواتف Huawei P40 Series الجديدة في شهر مارس المقبل، ولكن حتى ذلك، نحن نتوقع أن تظهر المزيد من التسريبات ذات الصلة بهذه الهواتف في قادم الأيام والأسابيع.