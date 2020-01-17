شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول صاروخ على متنه أقمار صناعية من مطار كورو الفضائى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Arianespace الأوروبية عن إطلاق صاروخ النقل إيريان-5 بنجاح من مطار كورو الفضائى فى جويانا الفرنسية، وعلى متنه أقمار صناعية للاتصالات، فيما يعد هذا أول إطلاق من مطار كورو الفضائى فى عام 2020، وقد حمل صاروخ النقل إيريان-5 إلى الفضاء القمر الصناعي EUTELSAT KONNECT لحساب مشغل الأقمار الصناعى الأوروبى Eutelsat، والقمر الصناعى GSAT-30 لحساب منظمة البحوث الفضائية الهندية (ISRO).

وبحسب موقع روسيا اليوم فإن EUTELSAT KONNECT هو القمر الصناعى الـ 34 الذى تطلقه شركة Arianespace لحساب Eutelsat منذ عام 1983، وسيكون بمقدور القمر المذكور توفير نطاق ترددي يصل إلى 75 جيجابايت / ثانية، ما يسمح بتوفير وصول إنترنت واسع النطاق إلى بلدان أوروبا وأفريقيا.

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والقمر الهندى GSAT-30 هو القمر الـ 24 الذى تطلقه شركة Arianespace لحساب ISRO منذ عام 1981. وسيوفر البث التليفزيونى والاتصالات الهاتفية فى الهند، فيما تجدر الإشارة إلى أن مطار كورو الفضائي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية ونتيجة لقربه من خط الاستواء فإنه يضمن أفضلية بنسبة 15% فى الحمولة مقارنةً بمطار كيب كانافيرال الفضائي الأمريكي و40% من بايكونور في كازاخستان.

على الجانب الآخر اختارت الصين أن تكون أولى إطلاقات عام 2020 الصاروخية، عبارة عن حمولة غامضة، حيث لم تكشف وكالة الفضاء الصينية عن أهداف أقمارها الصناعية، وقدمت وسائل الإعلام الحكومية والمحللون المستقلون إدعاءات مختلفة حول هدف المهمة، حيث ذكرت وسائل الاعلام الصينية أن صاروخ لونج مارش 3 بى أرسل قمرا صناعيا الى الفضاء من مركز شيتشانج للفضاء بمقاطعة سيتشوان (جنوب غرب الصين).

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى، تظهر لقطات من منفذ الإعلام الصيني CCTV الصاروخ يرتفع إلى السماء مع نيران برتقالية تتدفق إلى الأسفل، وقالت وسائل الإعلام إن القمر الصناعي أرسل إلى مدار ثابت بالنسبة للأرض على مسافة 22000 ميل (36000 كيلومتر) فوق الأرض.