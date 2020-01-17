أفضل ألعاب مثل بوبجي على ويندوز 10

عندما ظهرت بوبجي PuBG لأول مرة على أجهزة الكومبيوتر تمكنت من أخذ العالم بالمفاجئة وأصبحت واحدة من أكثر الألعاب شهرةً على أجهزة الكومبيوتر، كما أنها بالنسبة للكثيرين قد أوجدت نوع جديد من الألعاب وهو الـ battle Royale وأصبح هناك الكثير من هذه الألعاب التي تقدم نفس الطور.

في الواقع على أجهزة الكومبيوتر لم تعد بوبجي بالشعبية التي كانت عليها في الماضي وشعبيتها اليوم تعود بشكل أكبر إلى إنتشارها على أجهزة الهواتف ونسخة Pubg MOBile الخاصة، بالطبع كون هذه النسخة مجانية ويمكنك حتى تحميلها على أجهزة الكومبيوتر بشكل مجاني تماماً بعيداً عن أي عمليات شراء إضافية وغيرها من الأمور.

سنقدم لكم اليوم مجموعة من الألعاب الشبيهة بلعبة بوبجي يمكنك تحميلها والإستمتاع بها على أجهزة الكومبيوتر، بعض هذه الألعاب مجانية تماماً ولكن تتضمن مشتريات داخل اللعبة مثل أي لعبة مجانية موجودة على الإنترنت .

ألعاب شبه بوبجي على ويندوز 10 :

كما قلنا فإن هذه الألعاب بعضها مجاني والآخر مدفوع وتحتاج إلى شراءها، سنذكر ثلاثة ألعاب إثنين منهما سيكونان مجانيان والثالثة ستكون مدفوعة تحتاج إلى شراءها.

لعبة Fortnite :

في الواقع قد تكون هذه اللعبة أكثر لعبة شبهاً بلعبة بوبجي على الإنترنت الآن، ولكن بالرغم من هذا التشابه إلا أنها مختلفة للغاية عنها أيضاً .

فاللعبة تعتمد على أسلوب مختلف في معارك الـ battle Royale الخاص بها كما أنها تعتمد وبشكل كبير على كونها مناسبة لجميع الأعمار فلا يوجد أي عنف أو دماء في اللعبة نهائياً .

اللعبة مشهورة أكثر مما ينبغي لذا لا يوجد ما يقال عنها في الحقيقية.

يمكنك تحميل اللعبة مجاناً من هنا.

لعبة Apex Legends :

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يمكننا القول بأن هذه اللعبة هي نسخة أخرى من PUBG ؟ ولكن بإسلوب لعب مختلف قليلاً وإعتماد على أبطال مختلفين قليلاً.

فبدلاً من أن تنزل إلى أرض المعركة وكل الشخصيات مشابهة لبعضها البعض فإن هذه اللعبة تقدم إختلافاً بسيطاً بين الشخصيات وتنوع بينها يجعلك تحتاج إلى أصدقائك لتستمع باللعبة أكثر وتأخذ التجربة الكاملة منها.

بالطبع كما قلنا فاللعبة مجانيةً تماماً على ويندوز 10 وتحتاج إلى تثبيت متجر ألعاب Origin من هنا حتى تتمكن من تحميلها وإستخدامها.

لعبة Black OPs4 :

هذه اللعبة مدفوعة وتأتي بسعر كامل إلا إن تمكنت من الوصول إليها في أحد التخفيضات ولذا فأنا أميل إلى النصح بالإبتعاد عنها قليلاً، أولاً لأن سعرها 60 دولار وإن كنت ترغب في دفع هذا المبلغ فيمكنك شراء PUBG بشكل أفضل وثانياً وهذا هو الأهم أنها صدرت في العام الماضي ومكتبة لاعبيها ليست بالحجم الكافي لذا فقد تتوقف عن الإستمتاع بها في أي لحظة وقد تفاجئ بأن اللعبة قد ماتت في أي وقت.

لاحظ فقط أن اللعبة تضم طور يشبه بوبجي وهو طور Blackout فقط وباقي الأطوار لا علاقة لها بهذا الأمر.

عامةً إن كنت ترغب في شراء اللعبة يمكنك الوصول إليها من هنا .

نأمل أن تكون قائمة الألعاب الشبيهة بلعبة بوبجي أعجبتكم وأن تجدوا لعبة هنا تعجبكم، يمكنكم أيضاً أن تقرأوا :

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