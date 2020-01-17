افضل برامج مكافحة الفيروسات للكمبيوتر 2020

اليوم سنقدم لكم افضل برامج مكافحة الفيروسات للكمبيوتر ولكن بدلاً من أن نقدم قائمة عادية من برامج يجب عليك أن تقوم بتحميلها لتستفيد منها وتتمكن من حماية جهاز الكومبيوتر الخاص بك من الفايروسات سنقوم بتقديم قائمة أخرى مختلفة وهي قائمة لبرامج مكافحة الفيروسات أونلاين أي يمكنك إستخدامها دون أن تقوم بتحميلها على جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

بالطبع هناك أكثر من فائدة لبرامج مكافحة الفيروسات أونلاين دون تحميلها وهي أنك ستتمكن من فحص أي ملف أو أي نظام كومبيوتر قبل أن تقوم بإدخال أي قرص خارجي خاص بك وهام إليه، ولنقل مثلاً أنك في حاجة إلى فحص جهاز الكومبيوتر الخاص بالعمل لديك ولكنك لا تستطيع تثبيت أي برنامج فحص فايروسات، هذه حالة تفيدك فيها برامج مكافحة الفيروسات أونلاين.

يمكن لهذه البرامج أن تقوم بفحص نظامك بأكمله ضد الفيروسات أو حتى ملف بعينه إن كنت تشك فيه.

افضل برامج مكافحة الفيروسات للكمبيوتر اونلاين :

كما قلنا معظم هذه البرامج لن تطلب منك تحميل أي تطبيق أو تثبيته ولكن هناك بعضها سيطلب منك تثبيت أداة صغيرة للغاية على جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

بالطبع هذا الموقع يعود لبرنامج ESET واحد من أشهر برامج مكافحة الفيروسات للكومبيوتر على الإنترنت والذي سطع نجمه مؤخراً حتى تمكن من التغطية على الكثير من الملفات والبرامج الأخرى.

يمكن لهذا البرنامج أن يفحص جهاز الكومبيوتر الخاص بك ضد مجموعة كبيرة للغاية من الفيروسات بأنواعها المختلفة بما فيها فيروس الفدية ويمكنه أيضاً التعرف على الـ Worms والتروجنز التي تسرق الإنترنت الخاص بك.

هذا الموقع سيطلب منك تحميل نسخة صغيرة للغاية من البرنامج لا تتعدى ال300 ميجابايت وستتمكن من تحميلها وتثبيتها وإستخدامها لفحص ملف بعينه أو فحص النظام بأكمله.

يستخدم هذا الموقع خوادمه الأونلاين كما قلنا سابقاً لفحص جهاز الكومبيوتر الخاص بك والملفات بعينها إن كنت ترغب، يمكنك رفع الملف إلى خوادم الموقع وسيبدأ بعدها مباشرةً بفحصه ضد الفيروسات بشكل كامل.

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الموقع مجاني تماماً للإستخدام وهو تابع لأحد المنظمات الغير ربحية المهتمة بحماية الملفات الأونلاين.

بالطبع ستقوم برفع الملف – شريطة الا يتجاوز ال1 ميجابايت – وستقوم بإدخال بريد إلكتروني خاص بك لتستقبل التقرير عليه.

هل يمكننا أن نقول شيء عن عملاق الحماية الروسي ؟! بالطبع هناك بعض الشائعات والأمور الغير مفهومة حتى الآن حول هذا البرنامج وصعوده وإختفاءه ولكنه حتى يومنا هذا يظل واحد من أفضل برامج مكافحة الفيروسات على الكومبيوتر كما أنه يقدم واحدة من أكبر مكتبات الفيروسات بشكل عام على أجهزة الكومبيوتر لهذا فهي فرصة مناسبة للغاية لك لتستفيد منه.

يمكنك أن تقوم برفع مجموعة من الملفات معاً شريطة ألا يتجاوز حجمهم ال50 ميجابايت.

ستحتاج إلى تحميل هذا البرنامج على جهاز الكومبيوتر الخاص بك مسبقاً وحينها سيقوم بفحص الجهاز وإنتاج تقرير يعرض لك إن كان هناك أي فايروسات موجودة على الجهاز أم لا ولكن لن يزيلها وستحتاج إلى تحميل نسخة كاملة من برنامج الحماية المشهور.

أتمنى أن يكون المقال قد أعجبكم وأعجبتكم قائمتنا من افضل برامج مكافحة الفيروسات للكمبيوتر ، يمكنكم أيضاً قراءة :

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