نوكيا تعلن إصدار تحديث أندرويد 10 لهواتفها

حدثت شركة HMD Global نظام التشغيل بهواتفها نوكيا 6.1 و6.1 Plus و7 Plus إلى إصدار أندرويد 10 الجديد، إلى جانب موديلات نوكيا 7.1 و8.1 و9 PureView، التي تم تحديثها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأكدت الشركة الفنلندية على أن هذه التحديثات تعتبر جزءاً من برنامج أندرويد One، والذي يضمن طرح تحديثات أمان شهرية لمدة ثلاث سنوات وترقية نظام التشغيل لمدة عامين، ويمكن لأصحاب هواتف نوكيا الاستفادة من المزايا الجديدة لنظام جوجل أندرويد 10، والتي تضم إمكانية التحكم في الهاتف الذكي عن طريق الإيماءات بصورة أسرع وأسهل.

بالإضافة إلى توفر وظيفة الرد الذكي Smart Reply، التي تتيح للمستخدم الحصول على إجابات أكثر ذكاءً في الرسائل، كما يوفر نظام التشغيل الجديد إمكانيات أكبر للتحكم في المعلومات الشخصية في مكان واحد، وكذلك التحكم في مشاركة الموقع مع التطبيقات، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو أثناء استعمال التطبيق فقط.

ويهدف وضع التركيز إلى إخفاء التطبيقات المزعجة إذا كان المستخدم يحتاج إلى التركيز على الأمور الأساسية فقط، ولكن هذه الوظيفة لا تزال في المرحلة التجريبية، كما تساعد وظيفة Family Link الآباء على وضع القواعد الرقمية لجميع أفراد الأسرة.