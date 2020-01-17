شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندى يحول عينه لكاميرا تصوير لمشاهدة فيديوهاته الخاصة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الشاب الكندى روب سبنس الذى يبلغ من العمر 47 عاماً لحادث عندما كان طفلاً أثناء عبثه ببندقية والده، فقد بسببه البصر فى عينه اليمنى، وقرر سبنس فى عام 2008 استبدال عينه بعين اصطناعية تحتوى على كاميرا فيديو بهدف تصوير فيديوهاته الخاصة، فقرر القيام بعملية إزالة عينه المتضررة، وعلى الرغم من أن العين الاصطناعية، لا تمكن سبنس من الرؤية، إلا أنها قادرة على التقاط كل ما يراه ونقله إلى جهاز استقبال يمكنه تسجيله أو تشغيله على شاشة أو تحميله على الإنترنت، وتتميز العين الاصطناعية بمقدرتها على العمل لمدة 30 دقيقة متواصلة قبل إعادة شحنها.



الكاميرا مدمجة فى العين

وصمم العين صانع الأطراف الاصطناعية فيل بوين من تورنتو، فى حين تم تطوير النسخة الأولى من الدارة الإلكترونية وأجهزة الكاميرا اللاسلكية من قبل المهندسين كوستا جراماتيس ومارتن لينج، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتضم العين الاصطناعية غلافاً مكوناً من قسمين، ودارة إلكترونية، وبطارية قابلة للشحن، وكاميرا فيديو، وجهازا لاسلكيا، ويمتلك سبنس حالياً عينين اصطناعيتين يستخدمهما بالتناوب كلما نفذ الشحن فى إحداهما، وفق ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



الشاب الكندى روب سبنس

Advertisements



الشاب



العين الاصطناعية



الكاميرا



الكاميرا مدمجة بالعين