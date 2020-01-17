شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من تاكسى طائر لقوارب تعمل بالصوت.. هكذا يبدو شكل وسائل النقل فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت العديد من الابتكارات الخاصة بقطاع النقل سواء كان ذلك عن طريق البر أو الجو أو البحر، فقد كان CES أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية، ساحة لعدد من الرحلات البرية الجديدة هذا العام، حيث عرضت شركات من جميع أنحاء العالم سياراتها المستقبلية فى معرض لاس فيجاس، والتى تتميز بتقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعى والطاقة الكهربائية وقدرات الحكم الذاتى، وعرض الحدث كل شيء من سيارات الأجرة الجوية إلى قارب مدعوم بالأوامر الصوتية.



التاكسى الطائر

تاكسى طائر

أعلنت شركة كورية جنوبية، أنها ستبدأ فى إنتاج سيارات طيران ضخمة الإنتاج، تجعل من فكرة سيارات الأجرة الجوية الأقرب إلى الواقع.

فقد تم الكشف عن الطائرة لأول مرة فى معرض إلكترونيات المستهلك (CES) فى لاس فيجاس، وهى مصممة لنقل ما يصل إلى أربعة ركاب مع طيار، ويطير فى رحلات تصل إلى 60 ميلاً (100 كم).

وأشارت الشركة وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن 70 % من سكان العالم سيعيشون فى المناطق الحضرية بحلول عام 2050، مما يخلق الكثير من الازدحام ويتجاوز نظام النقل الحالي.



مركبة شمسية

دراجة شمسية ثلاثية العجلات

أظهرت شركة فرنسية بدء التشغيل من جانبها، لدراجة ثلاثية العجلات تعتمد على دواسة الوقود والطاقة الكهربائية والألواح الشمسية الموجودة على السطح، والتى تستخدمها بالفعل خدمات البريد الفرنسية.

وقال أرنود شيرو، الشريك المؤسس للمجموعة، التى يوجد مقرها فى جزيرة ريونيون فى المحيط الهندي: "إنها تأخذ الأفضل من الدراجة والأفضل من السيارة"، وأضاف "أنها مستدامة بنسبة 100% لأنها تنتج الطاقة من الألواح الشمسية."

قارب ذكى بأوامر صوتية



القارب الذكى

ظهر القارب الأول فى CES، وهو عبارة عن سفينة طولها 40 قدمًا مزودة بقدرات الإرساء التلقائى، وتسمح للركاب بالتواصل معها باستخدام الإيماءات والأوامر الصوتية.

وتعمل Sea Ray SLX-R 400 على استيعاب 22 شخصًا وتأتى مع حزمة بطارية ليثيوم يمكنها تشغيل المحركات عالية الأداء من أجل توفير الطاقة.

وتم تزويد اليخت بثلاثة محركات 450R فائقة الشحن ونظام Fathom e-Power الجديد كليًا، وهو بديل صديق للبيئة لنظام المولد الذى يعمل بالوقود، كما أن القارب يتمتع بدفع عالى الأداء وعناصر تصميم مرتفعة.

كما أن حزمة بطارية الليثيوم أيون على متن القارب تحل محل مولدات الغاز من أجل توفير الطاقة، فإن القارب SLX-R يستخدم فقط ما يعادل 10 بطاريات تسلا لتشغيل محركاتها.

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دراجة كهربائية 10 كيلوجرام فقط



عجلة ذكية

قدمت Smacircle التى تتخذ من الصين مقراً لها ، دراجة كهربائية أبسط وأخف وزناً صممت لتكون فى شكل حلقتان صغيرتان متصلتان بجزء لحقيبة الركاب.

وقال دارين بايك من الشركة، إن الدراجة الإلكترونية يبلغ ارتفاعها 53 سم فقط (20 بوصة) ويزن ما يزيد قليلا عن 10 كيلوجرام.

وأضاف "إذا كنت تستقل قطارًا للعمل، فيمكنك استخدام هذه الدراجة الخفيفة للمسافة ما بين ذهابك للقطار والعودة فهى سهلة فى الحمل معك والانتقالات وصديقة للبيئة.

سيارات التكنولوجيا المستقلة

كما كشفت شركة سيارات يابانية عن مفهوم سيارة لما يعرف بـ "القيادة المستقلة" الذى يجمع بين العديد من تقنيات القيادة الجديدة المصممة لمساعدة السائقين على التبديل بسهولة بين الوضعين اليدوى والقيادة الذاتية ، بما فى ذلك عجلة القيادة المنقولة التى تمتلك الكثير من المهام بما فى ذلك العمل كوسيلة لزيادة السرعة والفرامل فى نفس الوقت.

كما يمكن لعجلة القيادة أيضًا تشغيل السيارة عن طريق الضغط المزدوج على الجزء العلوى، ويمكنها التنقل من جانب إلى آخر، مما يعنى أن الشخص الذى يجلس فى أى مكان فى السيارة، يسارًا أو يمينًا يمكنه القيادة.

وربما كان الجانب الأكثر إثارة للاهتمام فى مفهوم القيادة المعزز هو تضمين تقنية قراءة العين التى ساعدت فى معرفة ما إذا كان السائق ينظر إلى الطريق أو خارج النافذة.