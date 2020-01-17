الأرصاد: تعرض القاهرة والجيزة لأمطار غزيزة واستمرار سوء الأحوال حتى السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من موجة طقس سيء تتعرض لها البلاد، لمدة 72 ساعة المقبلة وتستمر حتي السبت، حيث تشهد بعض المناطق بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، لسقوط أمطار وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة البلاد يصل ل 6 درجات، ونشاط للرياح تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وتزيد احساسنا ببرودة الطقس، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تمتد للعاصمة.
كما حذر خبراء هيئة الأرصاد من تخفيف الملابس بسبب الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة ، فضلا عن توخى الحذر أثناء القيادة خلال سقوط الأمطار .
ومن جانبه، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية، أن موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تستمر حتى صباح الأحد المقبل، لافتا إلى أن فرص الأمطار خفيفة اليوم على القاهرة.
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