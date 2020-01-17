جوجل تَعِد بأكثر من 120 لعبة لخدمة إستاديا 10 منها حصرية

قالت شركة جوجل اليوم الخميس: إنها تعتزم إطلاق أكثر من 120 لعبة لخدمة بث الألعاب التابعة لها (إستاديا) Stadia في عام 2020، كما تخطط لتقديم أكثر من 10 ألعاب حصرية للمنصة، وذلك قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وتوفر جوجل لمستخدمي (إستاديا) حاليًا 26 لعبة، واحدة منها حصرية، لذا، فإن رفع العدد إلى 120 لعبة يعد قفزة كبيرة، خاصةً أنه لم يمضِ على إطلاق المنصة سوى 3 أشهر، وكانت الشركة قد وعدت سابقًا أن توفر للمستخدمين 5 ألعاب حصرية خلال 2020، لذا يبدو أن العدد تضاعف.

وأعلنت الشركة أيضًا عن تحديثات أخرى قادمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك دعم اللعب بدقة 4K على الويب، ودعم المزيد من هواتف أندرويد، بالنظر إلى أن المنصة لا تدعم حاليًا إلا هواتف بكسل التابعة لجوجل، ودعم اللعب لاسلكيًا عن طريق الويب من خلال جهاز التحكم الخاص بالمنصة، مقارنةً بالوضع الحالي إذ يجب اللعب عن طريق وصل سلك. كما وعدت الشركة بزيادة قدرات مساعدها الرقمي عند اللعب من خلال المتصفح.

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يُشار إلى أن دعم دقة 4K ليس كما هو متوقع، إذ إن بعض الألعاب، بما في ذلك: Destiny 2، لا تدعم هذه الدقة، كما أن بث الألعاب بدقة 4K يتطلب دفع اشتراك شهري لخدمة (إستاديا برو) Stadia Pro.

كما يشار إلى أن شركة جوجل كانت قد بدأت قبل أيام في اختبار خدمة (إستاديا) على الهواتف الذكية من غير سلسلة (بكسل) Pixel التابعة لها.